Мощната индийска диета отслабва без гладуване: Ключът е в една подправкa

Индийските жени са сред най-красивите жени в света и редовно са начело на конкурса „Мис Свят“. Забелязва се, че те имат стройна линия дори в зряла и напреднала възраст благодарение на диетата и подправките, които използват. А когато качат няколко килограма, индийските жени следват диета, която не включва гладуване , спад на енергията и безкрайни жертви.

Традиционната индийска диета, която става все по-популярна в западните страни, се основава на древна мъдрост, подправки и силата на ориза. За разлика от много диети, които елиминират въглехидратите, индийската диета ги поставя на преден план. Тайната е да се комбинират прости храни с лечебни подправки, които ускоряват метаболизма и прочистват тялото от токсини. Резултатът? Здравословно отслабване , повече енергия и удовлетворение от всяка хапка.

Оризова каша

Оризовата каша се използва от векове в аюрведическата медицина като лекарство за стомашни проблеми, но също и като основна диетична храна. Свареният ориз, особено в комбинация с мляко, има успокояващ ефект върху храносмилателната система и помага за детоксикацията на организма. Освен това, той снабдява организма с важни минерали като калий, фосфор, цинк, желязо, йод и калций, както и витамини от група В, витамин Е и бета-каротин.

Подправка, която ускорява метаболизма

Индийската кухня използва къри, което е не само вкусна, но и функционална подправка. Най-важната му роля в диетата е да ускори метаболизма и да намали мастната тъкан. Въпреки че се използва в малки количества, силата му е голяма, защото влияе върху разграждането на мазнините и помага за стабилизиране на кръвната захар. Изследвания от Холандия показват, че ежедневната консумация на къри може да доведе до загуба на два до четири килограма само за две седмици, без големи промени в диетата.

Подправка срещу преяждане

Друга важна подправка е канелата, която е отличен съюзник в борбата с преяждането. Сладкият ѝ аромат и способността да обгръща стените на стомаха осигуряват усещане за ситост, което може да помогне за регулиране на апетита. Освен това, канелата има лек термогенен ефект, тоест стимулира изгарянето на калории и стабилизира нивото на кръвната захар.

Чай, който ускорява изхождането

Черният чай заема специално място в индийската диета . Тази проста, но мощна напитка помага на храносмилането, намалява апетита, елиминира излишните течности и тежки метали от тялото и значително намалява процента на телесните мазнини. Редовната консумация на черен чай не само освежава, но и подпомага тялото в естествения процес на детоксикация.

Баланс, а не глад

Индийската диета се основава на баланс, а не на гладуване. Силата ѝ се крие в прости съставки и древна философия на храненето, която зачита ритъма на тялото. По този начин можете да свалите излишни килограми без стрес, умора и нервност.