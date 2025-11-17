Отворена или затворена - как е правилно да държите вратата на пералнята, когато не работи

Това, което някои хора не осъзнават е, че някои от навиците им за пране всъщност могат да навредят на пералнята им. Независимо дали обичате да използвате много перилен препарат или сте склонни да забравяте неща в джобовете си, тези на пръв поглед безобидни неща могат да се превърнат в големи проблеми за вашата пералня, ако се правят многократно.

С течение на времето някои от навиците ви за пране могат да бъдат причина за скъпи ремонти и дори да ви накарат да похарчите пари за изцяло нова пералня. За щастие, знанието какво да не правите (и защо) може да ви помогне да поддържате уреда и дрехите си в отлично състояние.

Използването на твърде много омекотител за тъкани може да причини запушвания и натрупване

Омекотителят за тъкани е популярна добавка в прането на много хора. Той е предназначен да покрие дрехите ви и да омекоти влакната. Въпреки че това може да изглежда безобидно, използването на твърде много омекотител може да има отрицателни последици за вашата пералня. Много омекотители за тъкани са направени от диметиламониев хлорид от животинска мазнина, химикал, който се получава от животински мазнини. Когато омекотителят се използва прекомерно, това може да доведе до натрупване на остатъци, които могат да доведат до образуване на мухъл във вашата пералня.

И така, какво можете да направите, ако искате дрехите ви да са меки на допир, но не за сметка на пералнята ви? Преди всичко, трябва да прочетете ръководството на вашата пералня, за да сте сигурни, че използвате само препоръчителното количество омекотител за тъкани. Ако обаче искате да опитате нещо съвсем различно, експертите по пране препоръчват топки за сушилня за вълна като добра алтернатива.

Тези топки могат да се добавят в сушилнята с мокрите ви дрехи и ще помогнат за абсорбирането на влагата и статичното електричество, като по този начин ще направят дрехите ви по-меки. Можете също да опитате да добавите половин чаша бял оцет към цикъла на изплакване. Оцетът разгражда излишния перилен препарат и натрупването на минерали, за да направи дрехите ви по-меки, но имайте предвид, че киселинността на оцета може също да повреди гумените подложки на вашата пералня, така че може да не си струва.

Оставянето на вратата затворена между прането може да доведе до образуването на мухъл и плесен

Ако имате навика да затваряте вратата на пералнята си след всяко зареждане, може би е добре да помислите отново. Макар че това просто действие може да изглежда безобидно, всъщност не е добре за вашата пералня. Когато вратата е постоянно затворена, влагата остава вътре в машината и може да причини появата на мухъл и плесен. Освен това, продължителното излагане на влага може да доведе до ръжда и/или корозия на компонентите на пералнята, което в крайна сметка може да повлияе на живота на уреда.

За да избегнете този проблем, не забравяйте да оставяте вратата на пералнята си отворена между пранията (независимо дали имате пералня с предно или горно зареждане). Това не само ще е от полза за вашата машина, но и за носа ви. Освен че може да повреди пералнята ви, постоянното оставяне на вратата затворена може да доведе и до лоши миризми, идващи от барабана.