Ръководство на диетолог за ползите за здравето от витамин B6; 5 хранителни източникаДиетологът Анджали Мукерджи обяснява точно защо витамин B6 заслужава място във вашия здравен радар и как да се уверите, че получавате достатъчно.

Какви здравословни проблеми издават чупливите нокти

Ръководство на диетолог за ползите за здравето от витамин B6; 5 хранителни източника

Когато чуете думата витамин, B6 може би не е първото, което ви идва на ум. Въпреки че това хранително вещество играе изненадващо ключова роля за поддържането на баланс в тялото ви. От настроението и мозъчната функция до метаболизма и имунната защита, значението на B6 далеч надхвърля това, което се вижда на пръв поглед.

Още: За здрава коса и и сияйна кожа яжте тези храни

Диетологът Анджали Мукерджи обяснява точно защо витамин B6 заслужава място във вашия здравен радар и как да се уверите, че получавате достатъчно. В публикация, споделена в Instagram, тя пише: „Знаете ли? Без витамин B6 (пиридоксал 5'-фосфат), тялото ви не може правилно да метаболизира или абсорбира протеини... и без достатъчно протеини не можете да изградите мускули!“

Защо B6 е важен

- Необходим е за метаболизма на почти всички аминокиселини

- Поддържа близо 100 ензимни реакции в организма

Още: Дискомфортът в краката понякога е симптом на сериозни заболявания

- Спомага за понижаване на HbA1c (важно за диабетици)

- От съществено значение, независимо дали протеинът идва от добавки или от естествени храни (риба, пилешко месо, яйца, бобови растения, млечни продукти, соя)

- Подпомага протеиновия метаболизъм и контролира нивата на кръвната захар.

5 храни, богати на витамин B6, които можете да консумирате

Още: 7 хранителни добавки облекчават менопаузата

1. Нахут: Един от най-добрите растителни източници на витамин B6. Една чаша консервиран нахут осигурява повече от 65% от дневната ви стойност. Той е и чудесен източник на фибри и протеини.

2. Риба тон и сьомга: Тези мазни риби са отлични източници на витамин B6. Порция от 85 грама сварен жълтопер тон осигурява над 50% от дневната ви стойност, докато сьомгата нерка предлага около 35%.

3. Пилешки гърди: Печените пилешки гърди са популярен постен протеин и могат да осигурят значителна част от дневните ви нужди от витамин B6.

4. Картофи: Тези универсални зеленчуци са чудесен източник на витамин B6, особено когато се консумират с кората. Един средно голям печен картоф съдържа около 35% от дневната стойност.

Още: Плодове и зеленчуци през лятото: Помагат ли да се "запасите" с витамини за зимата

5. Банани: Този плод е удобен източник на витамин B6, като един среден банан осигурява около 25% от дневната стойност.