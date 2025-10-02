Войната в Украйна:

Въглехидратите НЕ са враг: Как да изберете правилните за вашата диета

02 октомври 2025, 14:44 часа 0 коментара
Въглехидратите НЕ са враг: Как да изберете правилните за вашата диета

Съдържание:

„Въглехидратите те правят дебел.“ „Въглехидратите причиняват диабет.“ „Намалете роти, ориза, хляба, ако искате да отслабнете.“ Звучи ли ви познато? Разбира се, че е така, защото сте виждали и чували инфлуенсъри в социалните медии да казват горе-долу същите неща, особено тези, които коментират бързи диети или диети с калориен дефицит, които ще помогнат за бърза загуба на тегло (дали е ефективно, устойчиво или всъщност е полезно за вас, в края на краищата е важно за много малко хора).

Но ето истината: въглехидратите не са враг , те са основният източник на енергия за тялото ви. Мозъкът, мускулите и червените кръвни телца зависят от тях. Пълното спиране на въглехидратите е като опит да карате кола без гориво. Истинският проблем не са въглехидратите като цяло, а видът, количеството и времето на прием. Ето защо.

Защо въглехидратите са важни

Още: Колко въглехидрати трябва да ядете на ден, за да отслабнете

Въглехидратите не са просто храна, която засища. Всъщност, от хранителна гледна точка, те са много, много по-добри от преработените храни, които не съдържат нищо повече от празни калории. Вместо това, ето някои важни функции, които въглехидратите изпълняват в тялото, когато се консумират като част от балансирана диета:

Въглехидратите осигуряват глюкоза, горивото, с което тялото ви работи.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въглехидратите захранват мозъка ви и помагат за поддържане на фокуса.

Въглехидратите подпомагат възстановяването на мускулите след тренировки.

Още: Колко въглехидрати трябва да ядете на ден, за да отслабнете

Въглехидратите са пълни с фибри, витамини и минерали (ако изберете правилните).

Според Националния институт по хранене , индийците все още получават повече от 60% от калориите си от въглехидрати, голяма част от които от полиран ориз, рафинирано брашно (майда) и захар. Именно там се крие проблемът.

Добри въглехидрати срещу лоши въглехидрати: Открийте разликата

Така че, изследванията и експертните препоръки ясно показват, че способността да се прави разлика между добри и лоши въглехидрати е първата стъпка към приемането на по-добра диета. Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, така че ето едно малко ръководство, което може да ви помогне:

Още: Забранени продукти и въглехидратни бомби: Какво ядат децата ни в училище

Добри въглехидрати (тези, които да прегърнете):

Пълнозърнести храни като кафяв ориз, овес, ечемик, просо (раги, джовар, баджра).

Варови растения и бобови растения като мунг дал, чана, раджа, нахут.

Зеленчуци и плодове с естествените им фибри (не сокове и смутита).

Още: Какво да ядете според кръвната си група, за да отслабнете

Млечни продукти (мляко, кисело мляко), които осигуряват бавно освобождаващи се въглехидрати с протеини.

Те са богати на фибри, протеини и микроелементи, което означава, че се усвояват бавно, засищат и не повишават кръвната захар.

Лоши въглехидрати (тези, които трябва да се ограничат)

Зърнени храни с ниско съдържание на фибри и храни, приготвени с тях, като бял ориз, бял хляб, майда роти, пури или парати.

Още: Въглехидрати или мазнини за закуска: Кое топи килограмите при мъжете и кое при жените

Високо преработени храни, приготвени от зърнени храни с ниско съдържание на фибри, като хлебни изделия, бисквити, намкинс,

Подсладени напитки, пакетирани сокове, кола, които съдържат празни калории и добавки.

Митай, торти, сладкиши и ултра-преработени закуски, които съдържат въглехидрати под формата на захар и зърнени храни с ниско съдържание на фибри.

Те са лишени от фибри, усвояват се твърде бързо и водят до енергийни сривове, преяждане и наддаване на тегло.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
здравословно хранене въглехидрати кръвна захар
Още от Полезно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес