Протеинът повишава ли нивата на пикочната киселина?

Протеинът е добре познато хранително вещество, известно със своите свойства за изграждане и възстановяване на мускулите. Общото мнение на много хора е, че консумацията на протеини винаги е полезна, особено за тези, които ходят на фитнес или искат да качат малко тегло. Съществува обаче нарастваща загриженост относно това дали протеинът от определени източници може да увеличи пикочната киселина в организма? Връзката между пикочната киселина и протеините трябва да бъде добре разбрана, особено при хора, които са изложени на риск от подагра и бъбречни проблеми.

Какво е пикочна киселина и защо е важна

Пикочната киселина е естествен отпадъчен продукт, който тялото произвежда, когато разгражда пурините в него. Пурините са добре познати вещества, които се намират в много хранителни продукти, особено в богатите на протеини: червено месо, морски дарове и дори някои бобови растения.

Обикновено пикочната киселина се разтваря в кръвта и преминава през бъбреците директно в урината. Ако обаче се произвежда повече пикочна киселина, отколкото се отделя, резултатът може да бъде състояние, наречено хиперурикемия. Високите нива на пикочна киселина в организма могат да доведат до болезнена форма на артрит, известна като подагра, и увеличават риска от камъни в бъбреците и други здравословни усложнения. Поради това много хора се чудят дали консумацията на протеини е разумен избор.

Как протеинът влияе на пикочната киселина

Не всички протеини са създадени еднакво, що се отнася до ефектите им върху пикочната киселина, това обикновено зависи от вида и количеството:

Животинските протеини, главно червено месо, органи, морски дарове, обикновено съдържат високи нива на пурини, които могат да увеличат производството на пикочна киселина в организма. Всъщност, някои проучвания дори предполагат, че диетата, богата на такива храни, повишава риска от подагра. Освен това, приемът на животински протеини може да направи урината по-киселинна. Киселинността в урината намалява разтворимостта на пикочната киселина, като по този начин увеличава риска от образуване на кристали на пикочна киселина в ставите и бъбреците с течение на времето, което води до пристъп на подагра. Според изследване, озаглавено „ Подагра и диета: Цялостен преглед на механизмите и лечението “, животинските протеини са свързани с повишено производство на пикочна киселина.

Диетичното управление при пациенти с подагра обикновено е самопредписано и се фокусира върху контрола на източниците на пурини, като например намалена консумация на богати на пурини храни, което теоретично намалява производството на пикочна киселина; но пациентите често не успяват да спазват препоръките в дългосрочен план поради ограничената вкусова привлекателност на диетите без пурини.

Растителен протеин и пикочна киселина

Не всички протеини се считат за вредни. Растителните протеини, като боб, леща, тофу, ядки и семена, съдържат пурини, но е доказано, че имат много по-малък ефект върху нивата на пикочна киселина. Някои проучвания показват, че растителните протеини дори са защитни, като подобряват обработката на пикочната киселина в организма. Високият прием на растителни протеини от глутен може да има благоприятен ефект върху риска от сърдечно-съдови заболявания чрез намаляване на окисления LDL, серумния триацилглицерол и пикочната киселина. Необходими са допълнителни проучвания, за да се оценят дългосрочните ефекти върху бъбречната функция, както е посочено в изследването, публикувано в PubMed Central .