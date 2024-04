С кои храни можем да си набавим литий в организма?

Литият е минерал, често срещан в почвата, водата и в много хранителни продукти. Усвоява се от растения и животни в минимални количества.

Той или литиевият карбонат е лекарство, предназначено за лечение и контрол на пациенти, обзети от мания при биполярно разстройство, или за лечение на депресия - понеже действа директно върху мозъка и стабилизира настроението.

Дозата и продължителността на лечението с литий зависят от лекуваното състояние и не бива да се прилага при бременност или от хора, които имат бъбречни или сърдечно-съдови проблеми.

Д-р Флавия Коща ни разказва за неговото значение и роля.

Литият се използва за лечение и контрол на кризи на вманиачаване при биполярно разстройство, за профилактика на мании или депресии, както и за лечение на психомоторна хиперактивност. Би могъл да се ползва заедно с други антидепресанти и за лечение на депресия.

Как се приема?

Таблетката литий трябва да се приема орално, с чаша вода, в определеното от лекаря време. Дозата зависи от състоянието, което се лекува. По време на лечение с литий е препоръчително да се пият поне 1 литър до 1,5 литра течности на ден.

Литият намалява агресията

Възможни странични ефекти

Нежеланите реакции, които най-често може да възникнат по време на лечение с литий, са замаяност, треперене на ръцете, прекомерна жажда, гадене, повръщане, диария, наддаване на тегло, увеличен размер на щитовидната жлеза, прекомерно или неволно уриниране.

Литият може да причини сериозни алергични реакции, които изискват медицинска помощ, и то незабавно. Поради това трябва да спрете лечението и да потърсите най-близкото спешно отделение, ако получите следните симптоми: болка в гърдите, трудно дишане, чувство за запушено гърло; подувания на езика, устата, лицето, уртикария.

Също трябва незабавно да се търси медицинска помощ, ако литий се приема в дози, по-високи от препоръчваните и се появят симптоми на предозиране като мускулна слабост или спазъм, сънливост, чувство на замаяност, промени в настроението, замъглено зрение, звън в ушите, сърцебиене. объркване, неясна реч, затруднено дишане или гърчове.

Източници

Минерална вода

Водопроводната вода също може да съдържа следи от литий - но във водата от конкретни извори може да има най-много от този минерал. Няма известни заболявания, дължащи се на липса на литий. Въпреки това, статия в "Journal of the American College of Nutrition" съобщава, че в Тексас – където питейната вода е с крайно ниско съдържание на литий, е наблюдавано увеличаване на броя на пациентите в психиатрични болници, на самоубийствата, убийствата и други престъпления.

Зърнени храни

Тези култури са друг източник на литий. Всички растения усвояват този минерал, когато е налице в почвата - затова практически и всички видове зърнени храни съдържат определено количество литий, ако растат в почва с високо негово съдържание.

При липса на литий - ето кои симптоми се проявяват първо

Говеждо месо

Телешкото или говеждото месо от добитък, хранен със зърнени култури, богати на литий, също е източник на това вещество. Видът на храната и теренът определят количеството литий, което съдържа и месото на животните, отглеждани в съответния регион.

Яйца

Яйцата също са ефективен източник за „зареждане“ с литий по естествен път. Птиците обикновено се хранят със зърнени култури. Ако храната идва от район с висока концентрация на литий, яйцата вероятно също ще изобилстват с този минерал.

Зеленчуци

Зеленчуците са най-големият източник на литий в човешкото меню. Зрял човек с тегло приблизително 70 килограма поглъща между 650 и 3100 микрограма литий дневно. Повечето идва от зеленчуци, зърнени храни и питейна вода. Комбинираните зърнени храни и зеленчуците предоставят между 66 и 90% от лития в организма на човека; останалото се получава от животински продукти и вода, според Journal of the American College of Nutrition.

Внимание! Статията е само с информативно предназначение. Не прибягвайте до самолекуване и се допитвайте до специалист-медик!