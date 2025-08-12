Това е най-калоричният зеленчук

Много хора търсят висококалорични храни, за да спрат неволната загуба на тегло и/или да насърчат покачването на тегло.

Въпреки че зеленчуците може да не са първата хранителна група, която идва на ум, когато искате да наддадете на тегло, те могат да бъдат здравословен и питателен начин да увеличите дневния си прием на калории.

Освен това, включването на висококалорични зеленчуци в диетата ви осигурява важни витамини и минерали, които са важни за здравето, както за физическото, така и за психическото здраве.

Нишестените зеленчуци (например царевица, грах, картофи) могат да бъдат отличен избор, когато търсите висококалоричен зеленчук. Освен това могат да се приготвят по различни начини!

Можете да ги печете, варите или пасирате, за да направите любимото си нишестено и питателно лакомство.

Ползи от висококалоричните зеленчуци

Висококалоричните зеленчуци са нещо повече от източник на допълнителна енергия; те са пълни с разнообразни хранителни вещества, които играят важна роля за насърчаване на здравето, особено с напредване на възрастта. Тези зеленчуци, богати на витамини, минерали и антиоксиданти, поддържат тялото по няколко ключови начина:

Управление на теглото

За хора, които искат да поддържат или да наддават тегло по здравословен начин, висококалоричните зеленчуци предлагат хранителен вариант. Те осигуряват на тялото необходимата енергия без допълнителен риск от консумация на нездравословни мазнини и захари.

Богат на хранителни вещества

В зависимост от това кои зеленчуци изберете, те могат да бъдат богати на витамини като А, С и К, както и на минерали като калий и магнезий. Тези хранителни вещества са от съществено значение за поддържане на здравето на очите, имунната функция, костната плътност и здравето на сърцето, всички от които са критични съображения за възрастните хора.

Съдържание на фибри

Висококалоричните зеленчуци се отличават и с високо съдържание на фибри, което е от съществено значение за храносмилателното здраве. Фибрите помагат за регулиране на храносмилането, предотвратяване на запек и поддържане на здравословен чревен микробиом, допринасяйки за цялостното здраве и благополучие.

Антиоксидантни свойства

Много висококалорични зеленчуци са богати на антиоксиданти, които помагат в борбата с оксидативния стрес и намаляват риска от хронични заболявания като сърдечни заболявания, диабет и някои видове рак. Антиоксидантите също играят роля за намаляване на възпалението, което е свързано с много здравословни проблеми, свързани с възрастта.

Включването на висококалорични зеленчуци в диетата ви не само повишава приема на калории по здравословен начин, но и гарантира, че получавате широк спектър от полезни хранителни вещества.

Топ 15 зеленчуци с най-високо съдържание на калории

Ето списък с 30-те най-калорични зеленчука, които препоръчвам да включите, както и витамините и хранителните вещества, които са най-богати на тях!

Авокадо (1 средно голямо): 240 калории. Богато на здравословни мазнини, фибри, витамини C, E, K и B-6.

Сладък картоф (1 чаша, сварен): 180 калории. Богат на витамин А, витамин С, манган и фибри.

Царевица (1 чаша, сготвена): 177 калории. Богата на витамини от група В, магнезий и фосфор.

Грах (1 чаша, сварен): 134 калории. Богат на протеини, фибри, витамини A, C, K и витамини от група B.

Картоф (1 среден): 163 калории. Богат на витамин C, витамин B6, калий и фибри.

Тиква тип „бътърнут“ (1 чаша, сготвена): 82 калории. Богата на витамини А и С, фибри и магнезий.

Ямс (1 чаша, сварен): 158 калории. Богат на фибри, калий, манган и витамини C и B6.

Пащърнак (1 чаша, нарязан, сварен): 111 калории. Богат на фибри, витамин C, фолат и манган.

Цвекло (1 чаша, сготвено): 75 калории. Богато на фибри, фолат и витамин C.

Моркови (1 чаша, сварени): 55 калории. Богати на бета-каротин, витамини А, К и В6.

Тиква (1 чаша, сготвена): 49 калории. Богата на витамини А, С, Е и калий.

Плантани (1 чаша, сготвени): 232 калории. Богати на витамини А и С, калий и фибри.

Кейл (1 чаша, сварен): 36 калории. Богат на витамини А, К, С и манган.

Брюкселско зеле (1 чаша, сготвено): 56 калории. Богато на витамини C, K, фолат и фибри.

Броколи (1 чаша, сготвено): 55 калории. Богато на витамини C, K и фибри.

Карфиол (1 чаша, сварен): 29 калории. Богат на витамини C, K и фолат.

Артишок (1 среден): 60 калории. Богат на фибри, витамин C, фолат и магнезий.

Едамаме (1 чаша, сварен): 188 калории. Богат на протеини, фибри и витамини К и С.

Леща (1 чаша, сготвена): 230 калории. Богата на протеини, фибри и фолат.

Нахут (1 чаша, сварен): 269 калории. Богат на протеини, фибри и желязо.

Черен боб (1 чаша, сварен): 227 калории. Богат на протеини, фибри и фолат.

Киноа (1 чаша, сготвена): 222 калории. Богата на протеини, фибри и магнезий.

Елда (1 чаша, сготвена): 155 калории. Богата на протеини, фибри и магнезий.

Спагети от тиква (1 чаша, сготвена): 42 калории. Богата на витамини А и С, и фибри.

Тиква от жълъди (1 чаша, сготвена): 115 калории. Богата на фибри, витамини А, С и витамини от група В.

Праз (1 чаша, сварен): 54 калории. Богат на витамини А, С и К.

Бамя (1 чаша, сготвена): 36 калории. Богата на витамини А, С, К и магнезий.

Зелена салата (1 чаша, сготвена): 63 калории. Богата на витамини A, C, K и калций.

Швейцарско манголд (1 чаша, сварен): 35 калории. Богат на витамини А, С, К и магнезий.

Рутабага (1 чаша, сготвена): 66 калории. Богата на фибри, витамин C и калий.