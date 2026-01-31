Сърцебиене след сутрешното кафе - каква е причината?

За много хора може да е очевидно, че кафето може бързо да подобри деня им, като им помага да останат бодри, да се чувстват по-енергични и да повишат настроението си. Съществуват и значителни доказателства, че уникалните съединения на кафето (включително, но не само, кофеинът) са свързани с други мозъчни функции и ползи за психичното здраве, включително:

Подобрена памет и когнитивни способности

Намален риск от тревожност и депресия

Намален риск от свързан с възрастта когнитивен спад и невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и деменция

Кафето е ежедневен ритуал за милиони хора, но някои от тях изпитват неприятно усещане за учестен пулс, тремор и тревожност след консумацията му. Въпреки че тези симптоми могат да изглеждат тревожни и понякога да наподобяват инфаркт , кардиолозите посочват, че най-често това е нормална реакция на организма към кофеина.

Според кардиолога Марк А. Сингър , кофеинът е стимулант, който повишава нивата на адреналин в организма. Това води до учестен пулс, леко повишаване на кръвното налягане и повишена бдителност. Кардиологът Обри Грант обяснява, че кофеинът блокира аденозиновите рецептори в мозъка, което води до допълнително освобождаване на адреналин. При някои хора тази реакция е по-изразена поради генетична предразположеност, съществуващи сърдечни заболявания или взаимодействия с определени лекарства. Енергийните напитки особено се открояват, които често предизвикват по-силни реакции поради комбинацията от множество стимуланти, пише Health Yahoo.

Когато силно кафе причинява учестен пулс , лекарите съветват да се предприемат прости стъпки за успокояване на тялото. Пиенето на студена вода може да помогне, тъй като стимулира блуждаещия нерв и помага за стабилизиране на сърдечната честота, като същевременно намалява концентрацията на кофеин. Измиването на лицето със студена вода или краткото потапяне в студена вода може да активира парасимпатиковата нервна система и да предизвика усещане за спокойствие. Дълбокото, бавно дишане, както и леката разходка, също помагат на тялото постепенно да намали излишния адреналин.

Въпреки че в повечето случаи учестеният пулс след кафе е преходен и безвреден , има ситуации, в които е необходимо да се потърси незабавна медицинска помощ. Ако палпитациите на сърцето са съпроводени с болка в гърдите, замаяност, задух или припадък, това може да показва по-сериозен проблем. Същото важи и за хора с вече диагностицирани сърдечни заболявания или аритмии, при които кофеинът може да влоши симптомите.

Кардиолозите подчертават, че най-добрият подход е превенцията . Кафето не трябва да се пие на гладно, а в комбинация с храна, като консумацията му трябва да е по-бавна. Бързият прием на голямо количество кофеин е по-голям стрес за организма. Ако симптомите се появят отново, се препоръчва намаляване на приема на кофеин или преминаване към безкофеинов вариант.