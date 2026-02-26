Тези три млечни продукта защитават сърцето – един от тях понижава кръвното налягане

Много хора вярват, че за да имат здраво сърце, трябва напълно да изключат млечните продукти от диетата си. Кардиолозите обаче казват, че това е погрешно схващане. Според експертите, висококачествените млечни продукти могат да бъдат част от диета, която поддържа сърдечно-съдовото здраве.

Топ 10 храни, кото съдържат йод

„Млечните продукти са отличен източник на протеини, калций и витамин D, които са важни не само за костите и мускулите, но и за сърцето“, обяснява д-р Ренато Аполито от медицинския център „Хакенсак Меридиан“ в университета „Джърси Шор“.

Според д-р Карлос Ел-Талави от болницата в Хюстън Методист, мащабни проучвания показват, че нито пълномаслените, нито нискомаслените млечни продукти – когато се консумират умерено – увеличават риска от сърдечни заболявания, пише EatingWell.

Още: Истина или мит - полезно ли е млякото за костите

По-долу са изброени трите млечни храни, които кардиолозите посочват като особено добър избор за сърцето.

Кисело мляко

Тъй като е ферментирало, киселото мляко е богато на пробиотици, които влияят положително върху здравето на червата – и следователно върху цялостното здраве.

„Ферментацията създава полезни съединения, които помагат за поддържане на баланса на холестерола и контрола на кръвната захар“, обяснява д-р Ел-Талави.

Още: Как да разпознаете първите симптоми на лактозна непоносимост

Гръцкото кисело мляко е особено добър избор поради по-високото си съдържание на протеини и по-дълготрайното усещане за ситост. Проучванията не показват съществена разлика между обикновеното и високопротеиновото кисело мляко – и двете могат да допринесат за по-добро кардиометаболитно здраве.

В комбинация с бадеми, ядки или сушени плодове, киселото мляко е значително по-здравословен вариант от индустриалните протеинови барчета.

Кефир

Кефирът е чудесна алтернатива на киселото мляко, особено когато бързате или имате нужда от добавка за смути. Това е ферментирала млечна напитка с по-гъста текстура и отличителен кисел вкус.

Още: Таван на цените на млечните продукти - илюзия или липса на мерки

„Научаваме все повече и повече за връзката между здравето на червата и сърдечно-съдовото здраве, а ферментиралите храни като кефира са чудесен избор“, казва д-р Рохит Вупулури, интервенционален кардиолог.

Пробиотиците в кефира спомагат за поддържането на здравословен микробиом, което може да намали хроничното възпаление – рисков фактор за сърдечни заболявания. Изследванията показват, че кефирът може да помогне за понижаване на кръвното налягане, триглицеридите и лошия LDL холестерол, като същевременно повишава добрия HDL холестерол.

Ето защо кефирът се откроява като млечен продукт с особено положителен ефект върху кръвното налягане.

Сирене

Още: Кефир: Полезен ли е и струва ли си да го ядем?

Въпреки че сиренето съдържа наситени мазнини, последните изследвания показват, че неговото въздействие върху сърдечно-съдовия риск може да бъде неутрално – или дори леко положително.

„Проучванията показват, че сиренето е свързано с по-нисък сърдечно-съдов риск. Неговите специфични компоненти и процес на ферментация могат да смекчат често срещаните негативни ефекти на наситените мазнини“, посочва д-р Ел-Талави.

В най-лошия случай ефектът на сиренето върху кардиометаболитното здраве е неутрален – което означава, че няма причина да го избягвате напълно, а по-скоро да го консумирате умерено.

Кардиолозите казват, че няма нужда да се страхувате от млечните продукти. Киселото мляко, кефирът и сиренето могат да бъдат част от здравословна за сърцето диета – стига да обръщате внимание на качеството, количеството и цялостната диета.

Още: Проучване установи: Млякото може да помогне, а сиренето да навреди на чревното здраве

Ферментиралите млечни продукти носят допълнителни ползи, особено когато се комбинират с пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки и семена.