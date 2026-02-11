Венера в Риби до 6 март 2026 г. – какво носи на вашата зодия

Овен, началото на март носи внезапни прозрения за това кой е истинският ви приятел и кой се възползва от вас. В бизнеса и парите това не е време за рисковани ходове зад кулисите, а за тихи завършвания, изчистване на дългове и работа зад кулисите. Близнаци, тригон с Юпитер във вашия сектор на парите и ресурсите увеличава шансовете ви за повишение, по-добра заплата или полезни бизнес контакти, особено около втората половина на февруари. Важно е да не идеализирате офертите, а да проверявате детайлите. Любовният живот може лесно да се преплете с работата: влюбване на работното място, флирт по проекти или подкрепа от партньора при решения, свързани с кариерата.

От 10.02. до 6 март 2026 г. Венера преминава през Риби , нейният знак на екзалтация – период, в който емоциите, емпатията и интуитивното даване на любов са засилени до максимум.

През този период Венера е във воден тригон с ретрограден Юпитер в Рак около 22 февруари, което носи разширяване на чувствата, щедрост и възможност за емоционален и материален растеж.

В края на транзита той образува секстил с Уран в Телец, така че началото на март/март носи изненади във взаимоотношенията и финансите - внезапни решения, освобождаване от стари модели и неочаквани предложения.

От 26.2. Меркурий е ретрограден в Риби, в същия знак като Венера, което засилва завръщането на стари теми в любовта, финансите и взаимоотношенията - послания „от миналото“, хора, появяващи се отново, неразрешени емоции.

По-широкият контекст е много силен, на 14 февруари Сатурн преминава от Риби в Овен, а на 20 февруари се присъединява към Нептун в 0° Овен – колективно нулиране на ценности, мечти и граници. Венера в Риби „омекотява“ всичко това чрез състрадание, прошка и готовност за по-дълбока връзка.

Ето какво може да очаква всяка зодия.

Овен

За Овен, Венера в Риби попада в дванадесетия ви дом – скрития, отдръпнатия и подсъзнателния. Това е време, когато любовта, удоволствието и насладата не са публично зрелище, а интимен, тих фон на живота.

Можете да се влюбите в някой „недостъпен“, с тайна история или просто да се отдръпнете от повърхностни контакти и да търсите тези, които имат душа.

Тригонът на Венера и Юпитер активира изцелението на стари емоции, особено около 22 февруари, когато ще ви е по-лесно да простите на себе си и на другите, а вътрешният натиск ще се успокои. Това, което сте преживели като загуба, може да се окаже значимо и да даде плод.

Началото на март носи внезапни прозрения за това кой е истинският ви приятел и кой се възползва от вас. В бизнеса и парите това не е време за рисковани ходове зад кулисите, а за тихо завършване, изчистване на дългове и работа зад кулисите.

Телец

За Телец, Венера в Риби засилва единадесети дом – приятели, мрежи, планове за бъдещето. През следващите седмици ще разчитате повече на хора, с които споделяте ценности, така че чрез приятели, групи или онлайн пространства може да срещнете важен човек или да получите възможност.

Тригонът с Юпитер във вашата област на учене и разширяване отваря вратата към международно сътрудничество, образование, както и разширяване на аудиторията ви, ако работите публично или творчески.

Около 22 февруари може да се появи желание подкрепящи хора да ви „тласнат“ в правилната посока. В началото на март секстилът с Уран във вашия знак насърчава по-смела крачка напред - промяна в стила, имиджа и подхода към парите.

В отношенията може да се появи напълно нов вид приятелство, което лесно се превръща в любов.

Близнаци

За Близнаци, Венера в Риби осветява десетия дом – кариера, статус, публичен имидж. През този период чарът, дипломацията и по-мекият подход към властта дават по-добри резултати от борбата и доказването на себе си. Може да получите признание, похвала или най-накрая да работите по проект, който е близо до сърцето ви.

Тригон с Юпитер във вашия сектор на парите и ресурсите увеличава шансовете за повишение, по-добра заплата или полезни бизнес контакти, особено около втората половина на февруари. Важно е да не идеализирате офертите, а да проверите детайлите.

Секстил с Уран в началото на март може да донесе внезапна промяна в плана – някой неочаквано си тръгва, някой пристига, структурата на работа се променя.

Любовният живот лесно се преплита с работата: влюбване на работното място, флирт за проекти или подкрепа от партньора за решения, свързани с кариерата.

Рак

За Раците, Венера в Риби се движи през вашия девети дом – пътувания, учене, духовност и по-широки перспективи. Искате любов, която има смисъл, история и дълбочина. През този период сте привлечени от хора от други култури, градове или напълно различни житейски пътища.

Тригонът на Венера и Юпитер във вашия знак е особено благоприятен около 22 февруари – вие сте част от красиви събития, а другите ви възприемат като по-топли и привлекателни.

Това е добро време за творчески проекти, съобщения, повишения, но също и за емоционални открития. В началото на март, секстилът с Уран може да донесе неочаквани планове за пътуване, образование или внезапно решение да се заемете с нещо, което отлагате от дълго време.

В партньорствата могат да се водят разговори за споделено бъдеще, преместване и променяща се жизнена среда.

Лъв

За Лъвовете, Венера в Риби активира осми дом – споделени ресурси, интимност, дългове и психологическо възстановяване. Фокусът е върху това, което споделяте с другите: пари, време, емоции, тайни. Това е време, когато взаимоотношенията или се задълбочават, или разкриват къде има дисбаланс.

Тригон с Юпитер във вашето поле на подсъзнателните процеси ви помага по-лесно да се освободите от това, което е спряло да подхранва вашето развитие. Може да получите облекчение по отношение на заеми, наследства или споразумения за съвместни финанси.

Секстил с Уран в началото на март носи неочаквана финансова промяна: внезапно плащане, промяна в обстоятелствата, възможност да се освободите от нещо, което ви ограничава.

В любовта сте привлечени от връзки, в които историята не остава на повърхността - търсите някой, с когото можете да споделите слабостите си, не само успехите си.

Дева

За Девите, Венера в Риби се движи през седми дом – партньорства, отворени връзки и важни „значими други“. През следващите седмици на преден план излизат взаимоотношенията: брачни, романтични, бизнес и дори взаимоотношения с клиенти.

Това е период на повишена чувствителност към нуждите на партньора ви, но също и към вашите собствени граници. Тригонът с Юпитер във вашия сектор на приятелите може да доведе до приятни запознанства чрез социални кръгове, мрежи или споделени интереси.

Ако сте необвързани, връзката ви може да излезе от зоната „просто приятели“. Секстилът с Уран в началото на март насърчава освежаване на връзките – различни уговорки, неочаквани предложения, възможност за пътуване или учене заедно.

Важно е да не се съгласявате с ролята на „спасител“, а с връзка, в която и двете страни носят отговорност.

Везни

За Везни, Венера в Риби набляга на шести дом – ежедневието, работата, здравето и грижата за тялото. През този период красотата се премества в детайлите на живота: начина, по който работите, с кого си сътрудничите, каква атмосфера имате в пространството, където прекарвате деня си.

Тригон с Юпитер в кариерната сфера може да донесе подкрепа от началниците, по-добра работна среда или възможност да правите повече от нещата, които обичате. Особено полезно е да се опитате да въведете промени, които съчетават продуктивност и благополучие - по-добра организация, по-гъвкав ритъм, повече креативни задачи.

Секстил с Уран в началото на март може да донесе неочаквана промяна в условията на работа, колегите или графика.

В любовта сте привлечени от хора, с които споделяте подобен начин на живот или възгледи за здравето, храненето и грижата за себе си.

Скорпион

За Скорпионите, Венера в Риби се движи през пети дом – любов, романтика, деца, творчество и удоволствие. Това е едно от най-красивите времена на годината за вашия знак, що се отнася до сърцето и творчеството. Емоциите са по-дълбоки, вдъхновението е по-силно, а нуждата от игра и радост става важна.

Тригон с Юпитер в областта на общите идеали, пътуванията и висшите прозрения носи ситуации, в които любовта и творчеството имат значение, което надхвърля ежедневието.

Може да започнете проект, свързан с образование, духовност или работа с публика. Секстилът с Уран в началото на март може да донесе внезапен обрат в любовта, внезапно признание или обрат в съществуваща връзка, който я връща към живот.

За някои Скорпиони се отварят темите за деца или съвместни творчески начинания с партньор.

Стрелец

За Стрелец, Венера в Риби активира четвърти дом – дом, семейство, вътрешна сигурност и корени. Фокусът е върху това къде и с кого се чувствате истински в мир. Домът се превръща в място за подхранване на взаимоотношения, красота и ритуали, които подхранват душата.

Тригон с Юпитер в дома на споделените ресурси помага за разрешаване на семейни финанси, проблеми с наследството или съвместни инвестиции в космоса.

Около 22.2. са възможни разговори „на масата“, които носят повече топлина или съвместни планове за преместване, ремонт или декориране. Секстил с Уран в началото на март/март може да донесе внезапна промяна в домашния ритъм - нов съквартирант, промяна в работния график от дома или решение да отворите дома си за нови дейности.

В любовта има повишена нужда от емоционална сигурност, повече отколкото от приключения.

Козирог

За Козирозите, Венера в Риби засилва трети дом – комуникация, учене, съседи, кратки пътувания и ежедневни контакти. През следващите седмици думите облекчават напрежението по-лесно и разговорите са склонни да преминат към по-интимни теми.

Тригон с Юпитер във вашето поле на партньорства е благоприятен за честни, но топли разговори с вашия партньор, колеги, клиенти. Ако работите в областта на писането, преподаването, медиите или продажбите, това е подходящ момент да се свържете с вашата аудитория.

Секстил с Уран в началото на март може да донесе внезапно познанство на път, на семинар или онлайн - контакт, който ви освежава и мотивира да направите промени.

Любовен интерес може да възникне чрез комуникация, споделяне на знания или съвместен проект.

Водолей

За Водолеите, Венера в Риби се движи през друг дом – лични финанси, ценности, чувство за собствена стойност. Фокусът е върху връзката ви с парите, но също и с това, което смятате за „богатство“ в живота.

Тригон с Юпитер в областта на ежедневието и работата може да донесе допълнителни доходи чрез дневни работни места, такси или малки, но значителни възможности за печалба.

Това е подходящ момент да съчетаете креативността с практически умения. Секстилът с Уран в началото на март насърчава внезапни финансови решения - инвестиции в дома, технологиите, промени в начина на работа от вкъщи.

Важно е да избягвате импулсивни разходи, основани на емоции, особено докато Меркурий е ретрограден. В отношенията въпросът е колко сте готови да инвестирате в съвместния си живот и доколко искате да запазите финансова автономност.

Риби

За Рибите, Венера във вашия знак е един от най-нежните, но и най-мощните периоди на годината. Тя засилва вашия магнетизъм, чар и способността ви да привличате хора и ситуации, които отразяват вашата вътрешна вибрация.

Транзитът на Венера през първи дом увеличава нуждата да се грижите за тялото, външния си вид, дрехите, но и за вътрешния си мир. Любовният ви живот може да стане по-интензивен: ще привличате вниманието по-лесно, ще получавате комплименти и ще имате повече възможности за романтика.

Тригон с Юпитер в сектора на любовта и творчеството прави края на февруари особено плодотворен за артистична работа, творчество, изяви, но също така и за започване на връзка, която носи чувство за смисъл и радост. Секстил с Уран в началото на март ви насърчава да излезете от обичайния си начин на представяне – нова прическа, стил, публично излизане или смел ход, който показва кой сте всъщност.

Ретроградният Меркурий във вашия знак ви кара да преразгледате стари истории, хора или идеи. Част от този процес е осъзнаването къде може би сте се отказали от себе си, за да запазите любовта – и вземането на нови решения, които променят това.