Подлез - убиец заплашва варненци (СНИМКИ)

27 януари 2026, 15:09 часа 283 прочитания 0 коментара
Един от най-оживените подлези в морската столица Варна, намиращ се непосредствено до Двореца на културата и спорта, е в тежко компрометирано състояние и крие риск за преминаващите, предава БГНЕС.

Съоръжението, което се състои от пешеходна и автомобилна част, е видимо разрушено - по тавана и стените се забелязват напукана и разпадаща се мазилка, висящи кабели и счупени елементи.

Снимка БГНЕС

Конструкцията е компрометирана, а паднали части застрашават както минувачите, така и движещите се автомобили.

Особено тревожно е, че на метри от съоръжението се намира и Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров“, откъдето всекидневно преминават десетки ученици.

Снимка БГНЕС

“Вижте, гледката говори сама по себе си. Трябва да се вземат мерки“, настоя варненка, излизайки от подлеза.

Спасиана Кирилова
