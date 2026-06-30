Съдът ще проверява документи от 1967 г. по делото за "Баба Алино"

Административният съд във Варна назначи няколко съдебни експертизи по делото, образувано по жалба на "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ) - Варна за спиране на дейностите по ограждане на девет имота в местността "Баба Алино" край к.к. "Чайка". Съдът вече е дал ход на производството, а след изготвянето на експертизите делото ще продължи на 30 септември.

Един от основните спорни въпроси е дали имотите попадат в изключението по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите. Според жалбоподателя, ако това бъде установено, за тях не следва да се извършва процедура по промяна на предназначението.

За изясняване на този въпрос съдът назначи съдебно-техническа експертиза с вещо лице - геодезист. Експертът трябва да проучи действащите и предходните кадастрални, регулационни и застроителни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали. Още: Пъзелът на мафиотската структура "Баба Алино" се нарежда: Депутат на Радев каза откъде са дошли парите за незаконния град

Особено внимание ще бъде отделено на Заповед №1451 от 26 юни 1967 г. на заместник-министъра на строежите и архитектурата за местността "Баба Алино". Вещото лице трябва да установи дали процесните имоти попадат в обхвата ѝ и дали са се намирали изцяло или частично в границите на населено място или селищно образувание съгласно тогавашната нормативна уредба.

Съдът назначи и комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза с участието на лесовъд и еколог. Те трябва да дадат заключение дали изграденото ограждение представлява физическо препятствие, което ограничава свободното придвижване на хора, диви животни и води, както и дали може да доведе до фрагментация на местообитанията. Експертите ще проверят и дали имотите попадат изцяло или частично в защитени зони. Още: "По-притеснително от Баба Алино": Главният секретар на МВР намекна за незаконно строителство в свлачищен район на Варна

Делото е образувано по жалба на "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на директора на РДГ - Варна, с която бяха спрени дейностите по ограждане на общо девет поземлени имота, а дружеството беше задължено да премахне вече изграденото съоръжение.

Съдът припомня, че още през юни е отказал да спре предварителното изпълнение на заповедта. Определението не е било обжалвано и вече е влязло в сила.

Казусът "Баба Алино"

Делото е част от по-мащабния казус около строителството в местността "Баба Алино" край Варна, който през последните седмици предизвика широк обществен и политически отзвук. Институциите започнаха проверки за законността на десетки сгради и инфраструктурни съоръжения, изградени в района, както и на ограждения, поставени в горски територии. Паралелно с административните производства текат и няколко досъдебни производства, свързани със строителството в местността. Още: 25 задържани по аферата "Баба Алино", петима са общински служители

В центъра на общественото внимание попадна и инвеститорът Олег Невзоров, който се завърна в България през юни и беше разпитан по разследването. Той отрече да е извършвал нарушения и заяви, че ще оспорва по съдебен ред предприетите срещу проекта административни мерки.