Съдът посече държавата за вятърен парк "Лозенец": Проектът трябва да продължи

Административният съд – Варна посече държавата за вятърен парк "Лозенец" и на практика даде "зелена светлина" пред проекта. Съдът отмени решението на РИОСВ – Варна от юни 2026 г. за спиране на проекта за вятърен парк „Лозенец“ или по-точно на Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането му в община Крушари. Със съдебния акт преписката се връща на екоинспекцията за незабавно продължаване на процедурата. Решението обаче подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Инвеститора подаде жалба

Припомняме, че РИОСВ - Вана бе спряла процедурата по ОВОС с мотив, че пред Административния съд – Добрич има висящо друго дело.

Впоследствие инвеститорът „ЕЕ Лозенец“ ЕООД подаде жалба срещу действията на РИОСВ – Варна.

Мотивите на съда

Съдът установи обаче, че делото в Административен съд – Добрич е образувано срещу друго решение - това на местната власт, а според РИОСВ – Варна този спор е имал преюдициално (определящо) значение за ОВОС.

Административен съд – Варна отхвърля този довод, приемайки, че между двете производства липсва такава зависимост. В мотивите си варненският съд посочва, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК), подаването на жалба срещу решението на Общинския съвет – Крушари автоматично спира неговото изпълнение. ОЩЕ: Стоп на проект за вятърен парк: Решение на РИОСВ отиде в съда