Saké празнува своя втори рожден ден в спортна зала с най-мащабната продукция, която Варна някога е виждала

Saké - символът на Варна. За по-малко от две години те успяха да преобразят културния живот на морската столица с 18 незабравими събития. Вдъхновени от красотата и излъчването на уникалните локации, те вдъхват нов живот на всеки един архитектурен обект - от Археологическия музей във Варна, през изоставения Терминал 1 на Летище Варна, до Централния военен клуб в София и много, много други.

На 04.04 предстои най-голямото събитие, което Варна е виждала някога. За пръв път в Двореца на културата и спорта (по-известен като Спортна зала) ще се проведе събитие с електронна музика. Saké са подготвили мащабна продукция заедно с източноевропейския лидер в аудиовизуалните преживявания, която да отеква за дълго в съзнанието ви. На 04.04 Зала Конгресна ще бъде в напълно нова светлина и звучене. Втората годишнина на Saké ще бъде под символа на завладяващата Fuji концепция, инспирирана от японската култура.

За да бъде наистина запомнящ се рожден ден, Headliner на ACT22 ще бъде великобританската сензация Franky Wah. Неговото автентично творчество го постави редом до най-големите имена в индустрията, вдъхновено от Progressive House и Afro-House стиловете, въплъщавайки разнообразие и креативност.

Franky Wah е създател на лейбъла "SHÈN", който е сред най-уважаваните в света. Той е и автор на едни от най-големите хитове "Sunrise to the Morning", "Under the Sun", "Alive" и много, много други. За последните години Franky Wah издаде колаборации и ремикси с титаните в индустрията Carl Cox и Vintage Culture, завладявайки всички клубове и фестивали по света.

Втори Headliner на събитието е Pavel Petrov - водещата сила на електронната сцена в България. Неговите хитове и участия го поставят редом до най-вълнуващите артисти в индустрията, представяйки своето звучене в целия свят. Атмосферата, която създаде на ACT08, по случай 1 YEAR SAKÉ и АCT15, продължава да отеква дълбоко в съзнанието на всеки успял да се докосне до нея.

Няма как да отпразнуваме този велик момент без резидентите на Saké - Scarabei и Cul’ de Sac. Двамата се превърнаха в любимци на публиката със завладяващите си сетове през последните две години. Заедно написаха бляскава страница от историята на електронната сцена на Варна, представяйки рамо до рамо своите изпълнения с едни от най-популярните имена в индустрията като Beltran, Blackchild, Mark Knight, Metodi Hristov, Stereo Express и много, много други.

Пригответе се за нещо невиждано досега.

04.04, АCT22: 2 YEARS SAKÉ @Palace of Culture & Sports