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Стрелба и намушкване на плаж във Варна, двама са с опасност за живота

21 юни 2026, 20:11 часа 118 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Стрелба и намушкване на плаж във Варна, двама са с опасност за живота

Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани в района на плаж "Кабакум" във Варна, съобщи Фокус. Три патрулки и линейки били изпратени на място. По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение, съобщават от полицията. Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Единият от пострадалите е криминално проявен.

Снимка: БГНЕС

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Спречкване в заведение

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Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточняват органите на реда. Самото спречкване е започнало в заведение на плажа.

Плаж "Кабакум" е разположен между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, в рамките на вилна зона/к.к. „Чайка“.

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Стрелба Варна Кабакум
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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