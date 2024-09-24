Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Даниел Максим Лорер Ивайло Христов Митковски Антон Йорданов Тонев Стела Димитрова Николова Йорданка Яникова Костадинова Филип Валентинов Спасов Мариела Пламенова Иванова Петко Илиев Илиев Николай Денев Николов Антон Стаменов Тончев Джихан Юсуф Акиф Даниел Димитров Керемидчиев Николай Георгиев Николаев Дарко Янакиев Георгиев Ламбрин Димчев Сотиров Йоан Крикор Каратерзиян Адриан Светлозаров Кабаев Мария Иванова Ангелова-Дойчева Орлин Радославов Пенков София Любомирова Колева Огнян Тодоров Рачев Лъчезар Здравков Димитров Ярослав Тодоров Луков Лъчезар Николов Братоев Захари Георгиев Борачев Стелиян Георгиев Севастиянов Христо Драгомиров Христов Емил Николов Бояджийски Мартин Валентинов Димитров Васко Миланов Василев Александър Йорданов Лиманов Надежда Вълчева Илиева

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.