Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Даниел Максим Лорер
- Ивайло Христов Митковски
- Антон Йорданов Тонев
- Стела Димитрова Николова
- Йорданка Яникова Костадинова
- Филип Валентинов Спасов
- Мариела Пламенова Иванова
- Петко Илиев Илиев
- Николай Денев Николов
- Антон Стаменов Тончев
- Джихан Юсуф Акиф
- Даниел Димитров Керемидчиев
- Николай Георгиев Николаев
- Дарко Янакиев Георгиев
- Ламбрин Димчев Сотиров
- Йоан Крикор Каратерзиян
- Адриан Светлозаров Кабаев
- Мария Иванова Ангелова-Дойчева
- Орлин Радославов Пенков
- София Любомирова Колева
- Огнян Тодоров Рачев
- Лъчезар Здравков Димитров
- Ярослав Тодоров Луков
- Лъчезар Николов Братоев
- Захари Георгиев Борачев
- Стелиян Георгиев Севастиянов
- Христо Драгомиров Христов
- Емил Николов Бояджийски
- Мартин Валентинов Димитров
- Васко Миланов Василев
- Александър Йорданов Лиманов
- Надежда Вълчева Илиева
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.