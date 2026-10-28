Атака срещу саудитска рафинерия обърна посоката в цената на петрола: Русия, САЩ и ОПЕК+ също влияят

Цените на петрола се повишиха в сряда, 28 октомври, след като атака срещу нефтопреработвателно предприятие в Саудитска Арабия – най-големия износител на суров петрол в света – поднови опасенията относно рисковете за доставките, произтичащи от по-широката война в Близкия изток. Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен заявиха във вторник, че са ударили с ракета най-големия нефтопреработвателен завод в кралството (то подкрепя международно признатото йеменско правителство). Саудитските власти не потвърдиха веднага удара по съоръжението с капацитет 550 000 барела на ден.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,48 долара до 115,36 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. В 9:13 ч. българско време цената е 116,06 долара, което е ръст с 2,18 долара спрямо затварянето на предходната сесия.

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Цената на американския суров петрол WTI се повиши с 1,22 долара до 101,12 долара за барел в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала е 101,83 долара (с 1,93 долара ръст).

Факторите

Цените скочиха след спад от близо 2 долара във вторник - причината за слизането им надолу бе, че преговорите в Близкия изток допринесоха за облекчаване на опасенията относно доставките, и то на фона на очакванията данните да покажат ръст на запасите от суров петрол в САЩ. Според анкета на Reuters сред осем анализатори - запасите от суров петрол са се увеличили с около 15 000 барела през седмицата, приключила на 23 октомври.

Снимка: Getty Images

Очаква се в неделя страните производителки на петрол от ОПЕК+ да запазят целите си за добив през декември без промяна, съобщиха за Reuters три източника запознати с въпроса. Това е в съответствие с пазарните очаквания. Добивът в повечето от седемте основни членки на ОПЕК+ - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман - е под целевите нива.

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Износът на суров нефт от руските пристанища на Балтийско и Черно море може да отбележи спад следващия месец, тъй като местните рафинерии увеличават производството на дизелово гориво след сключването на споразумението с Доналд Тръмп този месец, отчитат търговци.