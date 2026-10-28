"Прогресивна България" провали трето заседание за Йотова и Петричкия Ескобар

За трети пореден път Народното събрание не успя да събере кворум за провеждане на извънредно заседание, на което трябваше да бъдат изслушани представители на институциите по два случая - палежа на антени за сателитната система Starlink край село Плана и помилванията на президента Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и Динко Господинов, с прякор Динко Лудия.

При първия опит за провеждане на заседанието се регистрираха едва 112 народни представители. И вторият опит се провали заради липса на кворум, а председателят на парламента Михаела Доцова беше принудена да закрие заседанието.

В дневния ред бяха включени две предложения за изслушвания, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Още: Йотова очаква прокурорска проверка за помилването на Петричкия Ескобар

По случая с палежа на антените на Starlink трябваше да отговарят премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Народните представители искаха информация както за предприетите действия след инцидента, така и за това как двамата обвиняеми са успели да напуснат страната. По-късно те бяха задържани в германския град Дуисбург по европейска заповед за арест.

Второто предложение предвиждаше изслушване на представители на институциите за обстоятелствата около помилванията на Атанасов и Господинов. Сред поканените бяха вътрешният министър, ръководители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", представители на Софийския затвор, както и председателите на ДАНС и на Комисията по помилването към президента. Още: "Прогресивна България" провали пореден опит за изслушване за Петричкия Ескобар

Парламентът реши да не провежда редовни заседания между 21 и 30 октомври - в периода около двата тура на президентските избори. Така и трите опита за извънредно заседание в този период се оказаха неуспешни заради липса на кворум.