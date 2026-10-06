Кабинетът "Радев":

Полша поръчва камуфлажни униформи за войниците си за 228 млн. евро

06 октомври 2026, 15:26 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Полша поръчва камуфлажни униформи за войниците си за 228 млн. евро

Полските въоръжени сили ще получат униформи с нов дизайн, осигуряващи по-добър камуфлаж и повишена издръжливост. За целта правителството отпуска най-малко 1 милиард злоти (228 милиона евро). Униформите ще бъдат въведени от 2027 година, досегашните униформи са се използвали без промяна през последните 33 години. Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш определи инициативата като "революционна промяна".

"Войникът от полските въоръжени сили е на първо място – неговата безопасност, подготовка и удобство при изпълнение на задачите", каза министърът, цитиран от полската новинарска агенция ПАП. Той добави, че модернизираната екипировка е съобразена със специфичните нужди както на мъжете, така и на жените в армията. 

Новите униформи са проектирани в Полша, изпитани на терен от полски военнослужещи и ще бъдат изцяло произведени в страната. Дизайните вече са патентовани и защитени както в Полша, така и в ЕС.

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Според военните, иновативният камуфлаж подобрява способността за по-добро прикриване на войника с около 30% в сравнение с предишния десен, като действа изключително ефективно както при дневни, така и при нощни операции. Униформите са изработени от материя, отличаваща се с 30% по-висока устойчивост на разкъсване и 7 пъти по-висока устойчивост на износване.

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Полша полша униформи полска армия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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