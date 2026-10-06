ЦИК санкционира кандидат за вицепрезидент заради думи за патриарха и хомосексуалните хора

За първи път в настоящата предизборна кампания държавните институции санкционираха кандидат заради език, използван по време на медийно участие. ЦИК е установила нарушение от страна на Атанас Стефанов, кандидат за вицепрезидент, издигнат от "Народна партия Истината и само истината".

Сигналът до Централната избирателна комисия е подаден от Съвета за електронни медии след участие на Стефанов в предаването "Денят започва" по БНТ 1. В ефира той е говорил както за патриарха на Българската православна църква, така и за хомосексуалните хора.

След като е прегледала записа от предаването, ЦИК е преценила, че част от изразите, използвани от кандидата, са "обидни и унизителни". Според комисията те представляват и "призив за изключване на определена група лица от обществения и публичния живот, като групата е определена по признак сексуална ориентация". Още: В студиото на БНТ: Кандидат за вицепрезидент се закани "да заличи" евреите и хората с гей ориентация

Отделно ЦИК е разгледала и думите на Стефанов по адрес на патриарха. Те са определени като "тежки и позорящи твърдения", които "надхвърлят границите на допустимото политическо изразяване в рамките на предизборната агитация".

Заради това комисията е установила нарушение на Изборния кодекс, който забранява по време на предизборната кампания да се накърняват добрите нрави. На Стефанов ще бъде съставен акт за административно нарушение.

За подобно нарушение законът предвижда глоба между 2000 и 5000 лева.

Не за първи път

Това не е първият случай, в който Стефанов попада в полезрението на ЦИК заради нарушение на същата разпоредба. На предишната предизборна кампания - за парламентарните избори през април тази година, когато той е бил кандидат за депутат, комисията отново го е санкционирала за нарушаване на добрите нрави. Още: С трънен венец на главата и скъсан държавен герб в ефир: Прокуратурата погва Венци Чикагото след скандално интервю

Тогава наказание е получил и лидерът на "Народна партия Истината и само истината" Венцислав Ангелов, също за нарушение на правилата за предизборната агитация.