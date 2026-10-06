Най-после: Йотова свиква КСНС заради дроновете край българския бряг на Черно море

Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова свиква най-после, приканвана многократно от опозицията, заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). На 7 октомври, сряда, от 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Това се казва в официално съобщение от президенството. Още: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

Причината за свикването на съвета и предисторията

Причината Йотова да свика КСНС е атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море на 80 мили от град Бяла. Единият кораб е потънал, а екипажът му е в неизвестност. 18 моряци от другия кораб са спасени от преминаващ наблизо български плавателен съд. Двама от моряците са по-тежко пострадали, единият е с обгаряния, другият - с рана на главата. Пострадалите са транспортирани в болница във Варна. Още: Противно на Радев, спасен моряк каза: Удариха ни само морски дронове

По-рано днес премиерът Румен Радев свика инситуциите заради атаката с дроновете. Той определи атаката като “абсълютно недопустима“, но каза, че няма да задейства чл. 4 на НАТО. Той каза по повод дроновете “или са руски, или са украински“. Още: "Властта се държи като хипита в Уудсток": ГЕРБ поискаха КСНС заради ударите в Черно море

Илияна Йотова и през днешния ден понесе много критики за мълчанието си по повод атаката, както и нови призиви незабавно да свика КСНС. Критиките дойдоха от ГЕРБ, “Продължаваме промяната“, “Демократична България“ и СДС. Опозицията укори властта за меката позиция към Русия и затова, че не са казали откъде е атаката. Още: "Враждебен акт": След атаката в Черно море СДС обвини кабинета в мека позиция срещу Русия