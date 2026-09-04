Цените на лекарствата вече ще зависят от министъра на здравеопазването: Нова идея

Законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа в сектора, предвиждат министърът на здравеопазването да бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата.

В момента за това отговаря сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, който ще се прехвърли в министерството.

Законопроектът на здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата.

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Прехвърляне към МЗ

Според проекта се предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на Съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност.

Здравният министър Катя Ивкова увери депутатите от здравната комисия в парламента, че работещите в този орган няма да бъдат освободени, предаде БНР.

"Защо смятате, че експертизата, която понастоящем съществува в Националния съвет по реимбурсиране, няма да бъде пренесена в Министерството на здравеопазването", попита тя.

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Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства. "Пациентите да започнат да заплащат повече именно за лекарства. Политиката през последните 100 дни показа, че не намали цените", заяви тя.

Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕЛК.

Сред закриването на РЗИ и ин витро центъра, нова здравна бомба: Закрива се и съветът по цени на лекарствата