Писна ли ви? Да се посмеем (СНИМКИ)

I did it for the memes evergreen edition #EVERGIVEN #Evergreen pic.twitter.com/tp1CzkpL8P

We've got a brand and by god we're sticking to it.https://t.co/i6sNMa9crE — Four Seasons Total Evergreen (@SeeYouTMorra) March 28, 2021

Най-актуален е примерът с кораба Ever Given, който запуши Суетския канал и предизвика масова паника сред търговци, логистици, борсови играчи и производители. Едва ли има човек, който прекарва повече от два часа в световната мрежа и не е мернал поне с края на окото си, колко опасна е ситуацията с кораба. На фона на апокалиптичните прогнози, обясненията колко важна транспортна артерия е каналът, на турбуленцията в цените на борсите, интернет превърна случващото се във виц. Можем да сме сигурни, че дори най-черногледият и кахърен параноик е пуснал една тънка усмивка, като е видял някой от безбройните колажи по темата. Пирон в гроба на истерията заби камионът с контейнер, собственост на компанията притежаваща кораба – Evergreen, запушил магистрала в Китай.Същото се случи и с повишаващото се напрежение в отношенията между САЩ и Русия. Любима тема за спорове, конспиративни теории и гадаене за точната дата на началото на Третата Световна Война. Байдън нарече Путин "убиец" , безпрецедентно изказване за американски президент към руски лидер. Путин пък му отговори "който го казва, на себе си го казва" и му пожела здраве. Последва спъването на Байдън на стълбата на Air Force 1 . Интернет реагира като по команда и отвсякъде ни заляха мемета, гифове и клипчета, осмиващи ситуация, която преди 40 години, щеше да приведе в готовност ядрените сили на двете страни. Сега обаче залпът беше доста по-различен - как "пожеланието" на Путин за "много здраве" работи безотказно. Често ужасно черното чувство за хумор успява до голяма степен да тушира и психологическите щети, нанесени от коронакризата - благодарение на Интернет, всякакви смешки стигат светкавично до нас - не само лошите новини. Всички си спомняме за Великата битка за тоалетна хартия миналата година, както и смешките, свързани с начина, по който световните лидери носят маските си.Най-острите социални, икономически и икономически проблеми биват осмивани с много точни ирония и сарказъм. Свидетели сме на глобално самолечение чрез смехотерапия. Много вероятно е някой психиатър в момента да пише научна статия на тема "феноменът мемотерапия". В този ред на мисли, ако познавате някой, който не умее да паркира, изпратете му снимка на Ever Given, за да разбере как не се прави. Сигурно ще сте десетият, който го прави, но това прави шегата още по-смешна.