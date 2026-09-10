Войната в Иран::

Студенти ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател

10 септември 2026, 7:42 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Студенти ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател

Студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, одобрен от Министерския съвет през предстоящата академична година. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, има за цел да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката.

Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри, предимно от областите "Технически науки" и "Здравеопазване и спорт".

Още: Студентите в платено обучение остават без държавни стипендии

Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти, предаде БНР.

Работодателите в списъка, одобрен от МС, са предложени от шестима министри - на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията.

Студентите в НАТФИЗ поискаха оставката на ректора проф. Мирослав Дачев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
работодатели висше образование студенти образование
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес