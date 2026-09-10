Студенти ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател

Студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, одобрен от Министерския съвет през предстоящата академична година. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, има за цел да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката.

Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри, предимно от областите "Технически науки" и "Здравеопазване и спорт".

Още: Студентите в платено обучение остават без държавни стипендии

Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти, предаде БНР.

Работодателите в списъка, одобрен от МС, са предложени от шестима министри - на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията.

Студентите в НАТФИЗ поискаха оставката на ректора проф. Мирослав Дачев