Трагичната катастрофа край Толедо: Цяла Испания е замряла

Сряда вечерта – цяла Испания е замряла. Минута мълчание в Мадрид, Барселона и в останалата част на страната. Само преди 10 месеца загинаха 46 души при друга катастрофа с бърз влак, а ето, че сега трагедията се повтори.

Урда е малко населено място с едва 2500 жители в региона на Толедо. В следобедните часове в сряда местният свещеник Хосе Мануел Пастрана се опитва да облече в думи ужаса, изпитван от хората, пише АРД. Пасторът казва, че гледката, която и видял на мястото на катастрофата, е била „неописуема": „Тежко ранени хора и други, които търсят помощ – някои от тях с тежки болки, но и други, чиято болка е също така голяма, но е душевна, предизвикана от размера на една трагедия, която е просто опустошителна".

"Подобно нещо не бива никога повече да се случва"

Тангуи Биниер, който редовно пътува по това железопътно трасе, разказва пред германската медия, че е бил в спрелия влак на частната фирма "Ирио", с който се сблъсква другият влак, движещ се с голяма скорост. „Имаше хора, заклещени в отломките на влака, хора с всевъзможни ужасяващи наранявания. Беше ужасяващо. Подобно нещо не бива никога повече да се повтаря", казва той.

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Министър-председателят Санчес, който посети мястото на катастрофата, изрази съпричастие с хората, загубили свои близки и приятели. А това място се намира само на 250 километра по същото трасе, по което при подобна катастрофа през януари загинаха 46 души. „Преживяхме две ужасяващи железопътни трагедии в една и съща година", каза премиерът Санчес и обеща основно проучване на причините за трагедията. Засега много от белезите сочат, че тя вероятно се дължи на човешка грешка, но за окончателна оценка е твърде рано, пише АРД.

Защо се стигна до катастрофа

Високоскоростната железопътна мрежа на Испания е смятана за много модерна, но защо се стигна до вчерашната катастрофа? Персоналът на влака на „Ирио“ е уведомил по телефона диспечерския център за наличие на технически проблеми, които го принуждават да спре. На екраните в диспечерския център в Мадрид освен това ясно се е виждало, че влакът на „Ренфе“ и този на „Ирио“ са се намирали на една и съща линия, съобщи вестник „Ел Паис“. Въпреки това 17 минути по-късно влакът на „Ренфе“ се е ударил с висока скорост в спрелия влак на „Ирио“.

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Министърът на транспорта Пуенте смята, че става дума за човешка грешка и обяснява, че сигналът е бил "на червено". Въпреки това служител в контролния център е дал разрешение за продължаване на пътуването, докато влакът на „Ирио“ все още е бил в движение. Според министъра това е било „необяснимо“ и „погрешно решение“.

Тридневен траур

Междувременно хората в региона са заети с друго – цяла нощ спасителните отряди работиха, за да спасяват хора и да разчистват отломките от катастрофата. Стотици полицаи, членове на отрядите за защита от бедствия с множество кранове и дронове с термосензори, както и отряди с кучета спасители претърсваха местността, за да открият жертви. Работата ще продължи още дни.

Държавната железопътна компания "Ренфе" прекрати до декември продажбата на билети за високоскоростната железопътна отсечка между Мадрид и Андалусия. В Испания е обявен тридневен траур. Но болката и скръбта няма да отминат толкова бързо. Ако въобще някога отминат, пише АРД.

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Източник: Дойче веле

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