Газа: хлябът не достига, ситуацията е критична

Мъже, жени и деца се бият и блъскат, за да успеят да получат по едно топло ядене. Много от хората са агресивни от недохранване, пише АРД в репортаж от едно място за раздаване на храна в ивицата Газа.

Липсват основни хранителни продукти

Германската медия отбелязва, че въпросът с прехраната в Газа може да се изостри по драматичен начин, защото от повече от 10 дни търговските доставки за Газа не съдържат почти никакви основни хранителни продукти. Причината: спорове за таксите, които терористичната организация Хамас изисква от търговците.

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А това се отразява по катастрофален начин на хората в Газа. Ум Тарек Абу Амша пече хляб в полу разрушена сграда на бившия Ислямски университет в Газа. Жената казва пред АРД, че е принудена да пести и от малкото, с което разполага: „Тук просто липсва всичко".

„Трябват ми домати, лук, картофи, патладжани, подправки и чесън. Но нямам нищо. Пека хляб едва всеки четвърти ден, за да не свършим и брашното. Опитвам се да пестя брашното, за да мога да храня децата си, ако доставките спрат напълно. А цените продължават да растат. Само Господ може да ни помогне."

На пазарите липсват и най-необходимите хранителни продукти. Няма достатъчно брашно, яйца, пилешко месо. В региона пристигат само продукти, които са бедни на протеини и не са достатъчни, за да поддържат енергията в организма, обяснява един търговец от Газа.

Хлябът не достига

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Запасите от брашно междувременно са изчерпани, затова десет от общо 17-те пекарни бяха принудени да спрат работа, предупреди обединението на пекарите в ивицата Газа. Затова и хлябът вече не достига. Засега работят други 21 пекарни, които се снабдяват по линия на Световната организация по прехраната, но и тя бе принудена да съкрати драстично доставките на продукти поради недостиг на пари.

Карл Скау е директор на Световната програма по прехраната към ООН. Той предупреждава, че хората в Газа нямат работа, нямат друг източник на доходи и нямат алтернативна възможност да се снабдяват с храна. Те просто са принудени да ядат по-малко. Две трети от населението вече страда от острата продоволствена несигурност. „Съкращенията ще влошат още повече положението.“

Световната организация по прехраната не разполага с достатъчно пари

Ситуацията междувременно е такава, че семействата в Газа в бъдеще ще получават вече по-малко храни и по-рядко. Конкретно това означава, че ще получават само по един пакет с храни, вместо по два, и по едно малко чувалче с брашно, пояснява АРД и добавя, че ситуацията става още по-критична поради наближаващата зима и големия брой бежанци, които са подслонени в палатки, без да имат добра защита от студа и дъжда.

Из руините на Ислямския университет в Газа Ум Тарек Абу Амша гори стари кашони, за да поддържа огъня. Малкото хляб, който успява да опече на огнището, е за нея и нейните деца въпрос на оцеляване. Често пъти те получават само по едно ядене на ден. „Децата вече свикнаха да ядат по-малко", казва жената.

Източник: Дойче веле