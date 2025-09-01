Волейболният национал Аспарух Аспарухов се чувства уверен преди началото на Световното първенство по волейбол във Филипините между 12 и 28 септември. "Трикольорите" започват участието си в груповата фаза на шампионата на 13 септември срещу Германия. Нападателят вече е играл на един Мондиал - преди четири години в Полша. Сега той изрази мнение, че селекционерът Джанлоренцо Бленджини е променил манталитета на българския отбор. За предстоящия шампионатът италианецът включи цели 10 дебютанти.

България с 10 дебютанти на Световното първенство по волейбол

"Първите две седмици бяха много тежки, свършихме доста работа - техническа и физическа. Сега сменихме режима на работа. Вече сме фокусирани върху мачовете от Световното първенство. Готови сме, напрежението не е нещо ново за нас. Старая се да подкрепям съотборниците, особено по-младите. Старая се да давам максимума за отбора. В предишните години се опитах да науча максимално много от по-големите. Радвам се, че имах този шанс", коментира Аспарухов в интервю пред официалния сайт на БФВолейбол.

Какво промени Бленджини в отбора на България?

"Бленджини смени системата на игра - трябва да реагираме по определен начин в трудни моменти. Все още сме далеч от това, което трябва да бъде, но Бленджини промени доста от манталитета на отбора. Младите в състава също допринесоха. Съвкупността от всичко това може да ни донесе резултата в бъдеще. На Световното първенство отборите вече са сработени. Очаквам всеки един мач да е труден. Тимовете са добри на всякакво ниво."

"Нашата група е една от най-оспорваните. Трябва да излезем с добра игра и характер във важните моменти. По-младите са играли на важни форуми. Напрежението не е като при мъжете, но знаят как стоят нещата. Имаме предимство от гледна точка на това, че съставът е млад и е по-издръжлив физически от противниците. Трябва да издържим в няколко мача, не само в един", каза още Аспарух Аспарухов.

Още: Бленджини постави амбициозна цел пред националния отбор по волейбол