Инфарктна победа за България! "Лъвиците" запазиха шансовете си в Лигата на нациите след страхотно шоу

Женският национален отбор на България по волейбол постигна изключително драматичен успех, за да запази мястото си в Лигата на нациите засега. "Лъвиците" записаха едва втората си победа в турнира с 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15) гейма над Украйна в мач, изпълнен с обрати. Двубоят бе от голяма важност за състава на Марчело Абонданца, тъй като момичетата нямаха успех в тайландската столица, след като загубиха от бронзовия медалист от последните три издания Полша, от домакините от Тайланд и от Канада. Дебютантът в надпреварата Украйна пък започна мача с увереност от успеха си над Тайланд този уикенд.

Победа за България в пет гейма

България успя да поведе в първата част с 6:5 и да задържи аванса си до 11:8. След това украинките изравниха при 14:14 и мачът стана по-равностоен. "Лъвиците" все пак поддържаха минимална преднина, а след последвалото равенство от 22:22 Марчело Абонданца взе прекъсване. След него момичетата ни спечелиха първия гейм с 25:22. Втората част започна точка за точка, но българките набраха скорост и поведоха със 7:4. Скоро обаче и Украйна се възстанови и на свой ред отвори аванс от три пункта при 14:11. "Лъвиците" така и не успяха да се върнат в гейма и в крайна сметка загубиха с 19:25.

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Напрегнати финални геймове

Страната ни поведе в началото на третата част с 4:0 и задържа тази разлика до деветата си точка. След това момичетата на Марчело Абонданца продължиха устрема си и поведоха с 14:10, но украинките успяха да изравнят. Последваха още 3 поредни точки за съперника и 17:14. България се опита да се върне в гейма в самия му край, но Украйна все пак го спечели с 25:21. "Лъвиците" изпитаха известни трудности в началото на четвъртата част, но след като стигнаха до равенството с 6:6, поеха лидерството и спечелиха убедително с 25:15. Така срещата се пренесе в решителен пети гейм.

"Лъвиците" поведоха с 4:3 в началото на тайбрека. Те поддържаха аванс от една точка, преди Украйна да изравни за 7:7, а след това сценарият се повтори в обратен ред до 11:11. При 14:13 българките получиха мачбол, но не успяха да го реализират. Те си осигуриха трета възможност да приключат двубоя при 16:15. В крайна сметка Мерелин Николова донесе успеха с 3:2 на България, отбелязвайки за 17:15 в тайбрека.

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