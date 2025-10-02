Как станахме втори в света: Рецептата на световните вицешампиони по волейбол

Част от световните вицешампиони по волейбол с първо телевизионно интервю след големия успех във Филипините. Пред bTV застанаха Дамян Колев, Аспарух Аспарухов и Стоил Палев, които показаха сребърните медали от световното първенство и обясниха как са успели да стигнат до рецептата, с която застанаха на второ място в света. Първо Дамян Колев сподели, че е вярвал, че ще играят на финал на световното първенство по волейбол. „Ние имаме и песни, които слушахме в съблекалнята – предимно рап. Впоследствие минавахме към по-сериозен тип песни преди мачовете“, посочи Колев. Една такава песен е била от санудтрака на „Рамбо“.

Преживяхме много готино лято

„С нашите близки говорихме предимно и те ни даваха много подкрепа“, добави Дамян Колев. Националите не са подценили мача с Чехия, за да пазят сили за мача с Италия или Полша. „Мачът с Чехия беше труден, но успяхме да победим“, доволен е Дамян Колев.

Аспарух Аспарухов заяви, че националите винаги са излизали за победа независимо срещу кого са се изправяли на мрежата. „Преживяхме с момчетата едно много готино лято и просто страхотно, че успяхме да зарадваме толкова много хора“, сподели Аспарухов. Той добави, че между тренировките и мачовете националите не са излизали много от хотела. „Игри играехме в стаите, което беше много забавно и допълнително сплотяваше колектива“, добави Аспарухов.

Той отбеляза, че треньорът на националите е искал сериозно отношение по време на тренировките и мачовете.

Стоил Палев се надява всички тези моменти да се повторят и занапред. „Треньорът ни говори на английски, но когато е под емоция говори на италиански език“, добави Палев.

Георги Татаров и Велислав Антов пък се появиха в сутрешния блок на БНТ - двамата също изразиха радост от постигнатото, но по скромен начин. Те казаха и нещо много важно - откакто Джанлоренцо Бленджини е треньор, от първия ден, голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година. И двамата подчертаха, че със сребърните медали на гърдите им сега отговорността е много по-голяма и трябва да полагат още повече усилия на клубно ниво, за да защитават и надграждат завоюваните във Филипините позиции като класа.

