Опитен треньор се предложи за селекционер на националния отбор на България

27 октомври 2025, 16:58 часа 215 прочитания 0 коментара
Българският национален отбор накара цялата страна да говори за волейбол, след като стана вицешампион на Световното първенство във Филипините. Историческото постижение на "лъвовете" пожъна огромен успех, след като в следващите дни хиляди деца се записаха да тренират. Сега надеждата в новото поколение на българския волейбол е на път да върне едно познато име в националните гарнитури. Става въпрос за Найден Найденов, който е бивш селекционер на мъжкия отбор, а понастоящем е треньор на Локомотив Авиа (Пловдив).

Найден Найденов отново иска да бъде селекционер на България

Найден Найденов бе специален гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, където коментира възможността отново да застане начело на някой от националните отбори на България. Именно той седи зад четвъртото място на "лъвовете" в Световната лига в 2012 година, както и зад 4-ото място на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Въпреки че преди години взе решение да се оттегли от тази длъжност, сега той отвори вратата за завръщане, ако получи покана. Найденов е да подготвя младите таланти на България и да ги води към успехи.

Найден Найденов

"Първо трябва да бъда поканен. Ако наистина има условията, които аз искам, за да се работи? Защо пък не?", заяви Найден Найденов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out. "Преди години казах, че вече не искам да се занимавам повече. Имаше някои коментари, които не ми харесваха на хора и "специалисти", в големи кавички, защото те са много такива в България, но нищо не са постигнали… Тогава бях казал, че не искам повече да се занимавам с младежки отбори, но сега, някак си, след няколко години, ми мина тази идея, та може, ако имат желание да се говори по въпроса." 

В момента начело на младежкия национален отбор по волейбол до 19 години е Мирослав Живков. Селекционер на състава до 21 години пък е Венцислав Симеонов. Светозар Иванов пък е води селекцията до 16 години. Начело на мъжкия отбор е Джанлоренцо Бленджини, който ще остане на поста си поне до 2028 година.

