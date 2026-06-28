Преди да скочат с парашут: Самолет с 11 души се разби във Франция (ВИДЕО)

Единадесет души загинаха, след като граждански самолет, превозващ парашутисти, се разби в град Томблейн в Източна Франция, съобщи BBC, позовавайки се на местните власти. Пилотът и 10 пътници загинаха при инцидента, включително петима студенти и петима инструктори. Половината от загиналите парашутисти са медицински сестри, каза пред BFM Тиери Пеше, президент на клона на Ордена на независимите медицински сестри в Мьорт и Мозел.

Подробности за катастрофата

Самолетът, който е бил използван от парашутистко училище, е излетял от летище Нанси-Еси, малко след което се е разбил, съобщиха местни медии.

Катастрофата е станала в населен район близо до търговски център, съобщава AFP.

„Самолетът падна почти вертикално, в непосредствена близост до жилищен комплекс, на края на летището“, каза Сеги пред френската телевизия BFM, добавяйки, че е имал късмет, че няма други жертви.

Местни власти също така съобщиха, че роднини на жертвите са присъствали на летището, когато е станала катастрофата.

Полицията призова обществеността да избягва района около летището в департамента Мьорт е Мозел.

"Ужасна трагедия"

Френският министър на транспорта Филип Табаро заяви, че той и министърът на вътрешните работи Лоран Нунес пътуват до мястото на катастрофата, която той нарече „ужасна трагедия“.

Ив Сеги, префектът на източния департамент Мерт е Мозел, заяви, че при инцидента няма пострадали минувачи, според информационната агенция AFP. ОЩЕ: Ужас на плажа в Биариц: Скала погреба водолази под водата по време на 40-градусов ад