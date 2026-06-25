Словения - България: Кога и къде да гледаме битката за втора поредна победа на "лъвовете"

Втората седмица от волейболната Лига на нациите едва започна, а България вече се представи блестящо. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини осъществиха обрат и победиха световния шампион Италия с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:19). Сега пред "лъвовете" има ново предизвикателство - домакина за следващите няколко кръга Словения. Срещу тях България ще се бори за втора поредна победа, която да ни осигури място в топ 8 и съответно на 1/4-финалите.

Словения - България: Начален час и ТВ

България загуби пуървия гейм от Италия, но след това обърна резултата до 2:1 в своя полза. Актуалният световен шампион изравни, но "лъвовете" се наложиха в тайбрека и взеха своеобразно отмъщение за финала на Световното първенство през 2025 г. Днес, на 25 юни, те ще изиграят втория си мач от втората седмица на волейболната Лига на нациите, като ще търсят втора поредна победа. Съперникът е Словения, а домакините спечелиха първия си мач срещу Канада с 3:1.

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В колко часа започва срещата между Словения и България?

Словения изигра срещата си с Канада няколко часа, след като България победи Италия. Това може да даде известно предимство на "лъвовете", тъй като те имат повече време за почивка. Срещата е насрочена за 21:30 ч. българско време.

Вижте пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между България и Аржентина?

Шестата среща на България от волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът със Словения ще бъде излъчен в канала на Max One. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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