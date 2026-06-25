Драматична загуба за България в Лигата на нациите! "Лъвовете" изпуснаха домакините в 5-геймов трилър

Българският национален отбор по волейбол допусна поражение във втория си мач от втората седмица на Лигата на нациите. "Лъвовете" отстъпиха с 2:3 гейма (19:25, 25:21, 17:25, 26:24, 15:6) от състава на Словения. Драматична среща се изигра в словенската столица Любляна. Това бе втори пореден мач за "трикольорите", решен след изиграване на тайбрек, след като в първия си двубой постигнаха впечатляващ обрат, за да победят световния шампион Италия.

Загуба за България от Словения

Срещата започна равностойно, като двата тима размениха по няколко точки, преди България да поведе с 5:3. "Лъвовете" успяха да запазят аванса си до средата на гейма, когато домакините изравниха за 15:15. Грешка на Аспарух Аспарухов позволи на Словения да излезе с точка напред, което накара Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм-аут. Веднага след това българите си върнаха преднината след мощен ас на Алекс Николов. Родните представители успяха да задържат аванса си до самия край и спечелиха първия гейм с 25:19.

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Вторият гейм стартира по-добре за домакините, които дръпнаха с 3:0. Те задържаха преднината си, преди българите да изравнят с 6:6. Словенците си върнаха аванса при 9:7 след сервис в аут на Аспарухов, последван от два блока. "Лъвовете" стигнаха до ново равенство при 10:10 след контра блок-аут на Мартин Атанасов и пореден ас на Алекс Николов. След това домакините върнаха преднината си и поведоха със 17:12. Тайм-аут за България не промени развоя на гейма, като Словения спечели с 25:21, въпреки усилията на "трикольорите" в края.

Българска доминация през третия и ожесточена битка в четвъртия гейм

"Лъвовете" стартираха по-добре третата част и поведоха с 4:2. Те показаха невероятна игра в следващите минути и успяха да спечелят гейма, без да изпуснат преднината си до самия край за 25:17. Четвъртият гейм започна равностойно до 6:6. Словенците поведоха с две точки след успешна атака на Тончек Щерн и грешка на Мони Николов. Домакините бяха напред в резултата, докато България не изравни за 11:11 със страхотни два блока. Последвалият мощен ас на Алекс Николов изведе световните вицешампиони напред. Домакините изравниха при 14:14, но България веднага си върна аванса и дръпна с три точки. Словенците наваксаха изоставането си и изравниха при 21:21. Двата тима размениха няколко точки, преди домакините да измъкнат гейма с 26:24 след ожесточена битка за всяка точка.

Така втори пореден мач на "лъвовете" трябваше да се реши с тайбрек. Двата тима започнаха равностойно, преди словенците да направят силна серия и да дръпнат с три точки. Джанлоренцо Бленджини веднага поиска прекъсване за България. Уви, това не промени развоя на тайбрека, тъй като словенците поведоха убедително с 9:3. Родните представители записаха само още три точки и така Словения се поздрави с победата в мача след 15:6 в заключителната част.

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