Кабинетът "Радев":

След двете тайни срещи с Путин: Лукашенко хукна надалеч, няма много подробности

28 юни 2026, 13:33 часа 729 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
След двете тайни срещи с Путин: Лукашенко хукна надалеч, няма много подробности

Беларуският диктатор Александър Лукашенко най-накрая се появи отново – и внезапно отлетя на азиатско турне. След посещението му при руския му колега и издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Владимир Путин във Валдай не са публикувани видеоклипове, снимки или подробности от срещите им. Те бяха две в рамките на периода 26-27 юни, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично каза за медиите, че няма да има официални изявления и комюникета какво е говорено.

Още: 90 км отцепени: Какво се случва край резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Беларуската опозиционна медия NEXTA цитира пресслужбата на Лукашенко, според която той е заминал на серия от официални срещи в Източна и Югоизточна Азия, където се предполага, че ще проведе разговори на високо ниво. Няма обаче и думичка за какво са си говорили с Путин, след като около Валдай имаше отцепена безпрецедентно голяма зона за сигурност. От много седмици насам вече темата дали Беларус ще влезе официално във войната с Украйна на страната на Путинова Русия е на преден план - засега обаче Лукашенко категорично не иска да се впуска в такава авантюра, защото е абсолютно наясно какво би му струвало това, най-вероятно минимум властта, която държи десетилетия наред, защото украинските далекобойни дронове и ракети няма да са нещо, с което ще се справи?

"Предстои ни пътешествие от десетки хиляди километри и три държави в графика на пътуването“, разкри Telegram каналът "Пул Первого", който отразява дневния ред на президента.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Отиде ли да се извини на господарите на своя господар? (бел. ред. - т.е. на Китай) Или да потърси някаква напреднала китайска медицина след срещата си с господаря на Кремъл", пита NEXTA, тъй като така и не е ясно официално кои точно държави ще посети Лукашенко - ОЩЕ: Лукашенко се гърчи пред губернатора на Московска област: Не искаме да воюваме с Украйна, но сме с Русия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Беларус Александър Лукашенко Лукашенко война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес