След двете тайни срещи с Путин: Лукашенко хукна надалеч, няма много подробности

Беларуският диктатор Александър Лукашенко най-накрая се появи отново – и внезапно отлетя на азиатско турне. След посещението му при руския му колега и издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Владимир Путин във Валдай не са публикувани видеоклипове, снимки или подробности от срещите им. Те бяха две в рамките на периода 26-27 юни, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично каза за медиите, че няма да има официални изявления и комюникета какво е говорено.

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Беларуската опозиционна медия NEXTA цитира пресслужбата на Лукашенко, според която той е заминал на серия от официални срещи в Източна и Югоизточна Азия, където се предполага, че ще проведе разговори на високо ниво. Няма обаче и думичка за какво са си говорили с Путин, след като около Валдай имаше отцепена безпрецедентно голяма зона за сигурност. От много седмици насам вече темата дали Беларус ще влезе официално във войната с Украйна на страната на Путинова Русия е на преден план - засега обаче Лукашенко категорично не иска да се впуска в такава авантюра, защото е абсолютно наясно какво би му струвало това, най-вероятно минимум властта, която държи десетилетия наред, защото украинските далекобойни дронове и ракети няма да са нещо, с което ще се справи?

"Предстои ни пътешествие от десетки хиляди километри и три държави в графика на пътуването“, разкри Telegram каналът "Пул Первого", който отразява дневния ред на президента.

"Отиде ли да се извини на господарите на своя господар? (бел. ред. - т.е. на Китай) Или да потърси някаква напреднала китайска медицина след срещата си с господаря на Кремъл", пита NEXTA, тъй като така и не е ясно официално кои точно държави ще посети Лукашенко - ОЩЕ: Лукашенко се гърчи пред губернатора на Московска област: Не искаме да воюваме с Украйна, но сме с Русия (ВИДЕО)