След падането всяка минута е ценна: Медицински хеликоптер транспортира мъж в "Пирогов"

Пациент с множество травми след падане в Смолян е бил транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ в София заяви пред БТА д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Мъжът е в тежко състояние след падане от 3–4 метра височина при битов инцидент, предаде още телеграфната агенция. Става въпрос за 76-годишен мъж.

Какво е състоянието му?

Той бил първоначално приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян. ОЩЕ: В битка с времето: Въздушните линейки помогнаха на трима души за ден

Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа.

По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.

Припомняме, че през май 14-годишна родилка в тежко състояние бе транспортирана с медицинския хеликоптер до София. На сигнала, подаден към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, се отзовават тогава дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от РБСМПВ – гр. София.

В началото на април медицински хеликоптери извършиха три успешни мисии само за ден. ОЩЕ: Транспортираха с медицински хеликоптер до София 14-годишна родилка