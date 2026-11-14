Ректорът на Белградския университет: Сигурен съм, че ме подслушват

Ректорът на Белградския университет Владан Джокич казва, че е сигурен, че в кабинета му в Ректората все още има подслушвателни устройства и че ще се опита да установи дали това е вярно, предаде сръбското издание "Данас". Той добави, че не е изненадан от наблюдението и шпионажа и че едва в следващия период ще се разкрие кои, освен журналисти, прокурори, университетски преподаватели и студенти, са били обект на тези мерки.

"Сигурен съм. Физически ме следят от година и половина, следят ме, когато се качвам в колата си, когато ме вози шофьор, следят ме пеша, когато се разхождам из града. Снимат ме, снимат ме на летището, в хотел, в ресторант… Сигурен съм, че в някой от офисите в Ректората, в някой от офисите ми във факултета, дори в колата ми или в къщата ми има някакви подслушвателни устройства", каза Джокич, гост в предаването „Прави угао“ по RTV Войводина.

Нередностите в работата на сръбската прокуратура

Говорейки за доклада на Комисията към Върховната прокуратура, която е установила системни нередности в работата на Висшата прокуратура в седем анализирани случая, включително претърсването на сградите на Философския факултет и Ректората на Белградския университет, Джокич заяви, че констатациите на Комисията не са го изненадали.

"Разгледах доклада на Комисията и в него ясно пишеше, че са нарушили закона и че трябва да се образува наказателно производство срещу прокурорите, които са го извършили. Те дадоха някои устни нареждания. Дойдоха в сградата на Ректората, за да разследват уж трагедията, случила се във Философския факултет, която, между другото, не е разрешена и до днес, за което академичната общност поиска да бъде разрешено възможно най-скоро. От друга страна, всичко, което направиха в сградата на Ректората, нямаше нищо общо с този случай, а беше свързано с откриването на студентски брошури, студентски компютри, всичко, свързано със студентското движение и хората, които помогнаха на студентите. Това беше тяхната основна задача и те се гордееха с това през целия ден, който прекараха в Ректората", каза Джокич. ОЩЕ: Сръбски студенти окупираха Белградския университет