Европейците стягат куфарите тази есен и зима: Ето кои са най-желаните дестинации

Повече от три четвърти от жителите на Европа - или 76%, планират да осъществят поне едно пътуване с нощувка в периода между октомври 2026 г. и март 2027 г. Това показва най-новият доклад "Мониторинг на нагласите за пътувания в рамките на Европа", изготвен от Европейската комисия по туризъм (ETC). Данните отчитат ръст от 3% в сравнение с предходния зимен сезон. Проучването, проведено сред 6000 респонденти от 10 ключови европейски пазара, сред които Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания, очертава ясна промяна в потребителските навици. Все повече хора избират по-чести, но по-кратки ваканции и активно търсят дестинации извън познатите и пренаселени туристически маршрути.

ОЩЕ: Искате да пътувате през зимата? Ето кои дестинации е добре да избягвате

Празничен пик и пролетно съживяване

Очаквано, първият голям пик в намеренията за пътуване е около Коледа и Нова година – 23% от анкетираните планират ваканция именно през декември, като за 34% от тях основен мотив е гостуването на близки и роднини. Интересна тенденция обаче се наблюдава след традиционното януарско затишие. Според данните на ETC през февруари и март се очаква нов силен ръст на туристическата активност, обхващащ 29% от пътуващите.

Изпълнителният директор на ETC Едуардо Сантандер коментира, че засилването на намеренията за пътуване през февруари и март – периоди, които обикновено са по-слаби през годината – както и нарастващият интерес към по-слабо познати места, са изключително обнадеждаващи тенденции. Според него тази промяна ще помогне за справяне с проблема с пренасищането с туристи (overtourism) и ще даде ценен тласък на местния бизнес в по-малко популярните региони.

Любимите дестинации

Общо 64% от анкетираните възнамеряват да останат в рамките на Стария континент, като традиционните фаворити продължават да формират основния гръбнак на търсенето. Южна Европа и Средиземноморието задържат лидерството си, привличайки 53% от планиращите пътуване. В същото време Западна Европа отчита сериозен скок от 5% спрямо миналата година и привлича 23% от туристите с комбинация от културно-историческо наследство и кратки градски екскурзии. В топ 5 на най-желаните държави влизат Франция, Испания, Италия, Германия и Обединеното кралство.

ОЩЕ: Планирате пътуване за Коледа? Ето кои дестинации поевтиняха и кога е най-евтино да резервирате

Паралелно с традиционния избор, над половината от европейците (54%) проявяват активен интерес към по-отдалечени и по-малко известни дестинации. В тази категория най-търсени се оказват Нидерландия, Швейцария, Полша, Белгия и Австрия.

Загриженост за сигурността и бюджета

Въпреки голямото желание за пътуване, европейците остават прагматични и внимателни по отношение на външните рискове. Финансовите затруднения са водещо притеснение за 37% от хората, следвани от геополитическата нестабилност (23%), екстремните метеорологични условия (10%) и пренаселеността (9%).

При избора на конкретна дестинация безопасността се очертава като най-важния критерий за 20% от респондентите. Този показател е драматично по-висок сред британците и испанците (по 43%), както и при поляците (45%), които категорично избягват региони с потенциални рискове за сигурността. Следващите най-важни аргументи при избора на място за почивка са приятното време (15%) и достъпните цени (14%).

ОЩЕ: Най-голямото поскъпване в историята: Самолетните билети с нови брутални цени

Как пътуват и колко харчат европейците?

Европейците продължават да предпочитат пътуванията с фокус върху една-единствена дестинация (60%), особено когато става дума за ски ваканции (67%) или класически градски почивки (66%), макар че 36% планират обиколка на няколко града в рамките на една държава.

Нагласите показват отчетливо раздробяване на отпуските – 56% от анкетираните планират две, три или повече пътувания през сезона, докато делът на хората, които ще направят само една ваканция, спада от 45% през миналата година на 38% сега. Най-предпочитаната продължителност на престоя остава между 4 и 6 нощувки (избрана от 43%), но по-дългите почивки от 7 до 12 нощувки също бележат лек ръст, достигайки 32%.

По отношение на финансите най-голямата група туристи (27%) предвиждат среден бюджет между 501 и 1000 евро на човек, а делът на нискобюджетните пътувания до 500 евро намалява до 13%. Същевременно се наблюдава и по-голяма организираност – 38% от европейците вече са направили частични или пълни резервации, което представлява ръст от 5% спрямо предходния зимен сезон.

Водещият мотив за стягане на куфарите остава чистият отдих (71%), като най-предпочитаните страни за презареждане са Италия, Белгия и Нидерландия. Когато са на път, европейците очакват най-вече да се насладят на красиви природни пейзажи (19%), местна гастрономия (16%) и потапяне в автентичната местна култура (15%).