Завръщането на Казийски в България е пред провал, ветеранът тренира с бившия си отбор

Завръщането на един от най-добрите български волейболисти в последните години Матей Казийски у нас е пред провал. Причината е, че той е може да продължи кариерата си в бившия си тим Тренто. Това разкри генералният мениджър на италиански клуб Бруно Да Ре. Както е известно, наскоро стана ясно, че 40-годишният посрещач ще се завърне в България като ще облече екипа на пловдивския Локомотив Авиа.

Казийски трябваше да облече екипа на Локомотив Авиа

Матей Казийски бе готов да се завърне у нас като дори се договори с ръководството на вицешампиона на България Локомотив Авиа. Звездата трябваше да парафира контракт с клуба за срок от една година. Очакваше се още миналата седмица той да пристигне у нас, за да финализира трансфера си в тима, с който да се опита да спечели титлата на страната, която му убягна още в началото на кариерата му.

Посрещачът може да се завърне в Тренто

Преди няколко дни обаче Казийски е започнал тренировки с Тренто. Клубът е поискал да си върне посрещача, след като един от основните волейболисти на тима Даниеле Лавиа е получил тежка контузия, която ще го извади от игра за поне половин година. Поради тази причина шефовете на Тренто са решили да предложат договор на българския волейболист, който спечели редица отличия с италианците. Очаква се в следващите дни да има по-голяма яснота около бъдещето на Матей Казийски.

