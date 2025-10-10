Войната в Украйна:

Варна ли София: Какво мисли капитанът на България за домакинството на Европейското по волейбол? (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 16:19 часа 458 прочитания 0 коментара

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов говори ексклузивно пред камерата на Actualno.com в първите дни от подготовката с клубния си тим Богданка Люблин. Централният блокировач коментира и набралата популярност в общественото пространство тема за домакинството на предстоящото Европейско първенство. Кметът на София Васил Терзиев изрази желание столицата да приеме големия форум, но официално решение все още не е взето.

София или Варна - няма значение: "Лъвовете" са готови да радват България

"Целият отбор е мотивиран. Имаме контакт в общ чат, в който всеки ден нещо се пуска. Виждам вече мотивация. Има еуфория къде ще бъде Европейското първенство. Това е добър знак. Мисли се за следващото лято, а тепърва приключи това лято", заяви Грозданов. Жребият за Европейското първенство отреди България да е в група със Северна Македония, с Полша, Украйна, Португалия и Израел.

Алекс Грозданов

"Като софиянец мога да кажа, че е мечта да играеш у дома. Имах възможността два пъти да имаме домакинство в София, но и двата пъти бях контузен. С националния отбор не съм играл официален турнир в София. За мен ще бъде преживяване, защото всички приятели, семейство могат да дойдат. От друга страна, Варна е страхотен град, както и Бургас. Един от любимите ми градове в България е Варна. И там би било много хубаво. Има уникална публика. Поздравявам феновете специално", каза още капитанът на България Алекс Грозданов.

ОЩЕ: Капитан на България, но и звезда на клубния си тим: Алекс Грозданов е готов за подвизи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Алекс Грозданов
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес