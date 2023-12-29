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Бърз влак блъсна и уби мъж край Ямбол

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Бърз влак блъсна и уби мъж край Ямбол
Снимка: iStock

48-годишен мъж е бил блъснат от бързия влак София-Бургас малко преди гара Ямбол, съобщиха от ОДМВР-Ямбол.  Сигналът е получен в 04:25 ч. на 29 декември. Вследствие на удара мъжът е починал. Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

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