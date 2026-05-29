Авария остави без вода десет села в Ямболско

29 май 2026, 9:08 часа 630 прочитания 0 коментара
В десет населени места в Ямболско днес ще бъде спряна водата заради отстраняване на авария, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) – Ямбол, цитирани от БТА.

Между 9:00 и 17:00 ч. без водоподаване ще бъдат селата Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово в община Тунджа, а също и Тамарино, Саранско, Каменец и Войника – на територията на община Стралджа. Мярката ще засегне също хижи и почивни станции на връх Бакаджик.

Екипи на ВиК дружеството ще работят по отстраняване на сериозна авария по водопроводното трасе между селата Окоп и Козарево.

По време на работата в изброените населени места са възможни нарушения и понижено налягане на водата. След приключване на строително-ремонтните дейности и пускането на водата, тя ще достига поетапно до отделните населени места, според тяхното местоположение, посочиха още от ВиК – Ямбол.

Населените места от т.нар. Група „Бакаджик” често изпитват подобни затруднения, заради ремонти по остарялата мрежа. Водопроводната система е сред приоритетните обекти на местното водоснабдително дружество, посочиха от него в отчета си за 2025 година.

Освен работа по отстраняване на аварии, се извършват и планови ремонти. Такъв беше направен на помпената станция „Козарево” през есента на миналата година.

Спасиана Кирилова
