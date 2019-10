Английското невежество и българският расизъм (The English ignorance and the Bulgarian racism)

Футболът за пореден път се превърна в катализатор и извади на показ много по-сериозни проблеми в България, отколкото расизма, който обаче се превърна в дъвката за английските медии и английските футболисти. Изрично казвам дъвка и в следващите редове ще се аргументирам защо, на база два поста в Twitter за нас на една от големите звезди на английския национален отбор – Рахим Стърлинг, който чрез тази социална мрежа достига до 2 милиона души и им влияе с думите си.

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️ — Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019

🤝 a good move credits to you M. Borissov https://t.co/28dikRPhTE — Raheem Sterling (@sterling7) October 15, 2019

Mr. Sterling, where is your tweet: "A good move, Mr. Borissov, the Bulgarian police has arrested the rasist that abused the English players and they have been convicted". Wait, there is no such news! Because you still don't know and obviously can't understand who these guys are and why they don't cover their faces in front of camera while sending their "greetings". Maybe you should listen to the words of the FA Chairman: "These guys are probably politicaly motivated"! Because, Mr Sterling, football is not near as important as politics and politics is far more dirtier than football and racism in football. It is also far more disgusting to fight, to smash, to ruine almost every time when you go to support your national team - the English national team! Because "Heysel Stadium" is not a pride for Bulgarian hooligans - it is for English hooligans. You were not born back then but if you do not know, learn - as you should learn and think how comes that - just a few hooligans are so brave to boo a rasist sounds after all the warnings and preparation before this game. A tip for you - there are local elections in Bulgaria on 27-th of October. Now let's fire the Chairman of the Bulgarian Football Association and celebrate victory over racism in Twitter! Before that more educational guidelines: You might watch the video above - how English football legends are greeting Joseph Goebbels Hermann Goring before the start of a friendly game between Germany and England in Berlin 81 years again!



And a message for The English media - I will give a month salary to every English journalist who can find a picture like the one above showing Bulgarian football fans behaving like animals, unprovoked during away game of the Bulgarian national team! Do not get tired clicking - you are not racists! You are just hooligans, drunks and scum. Of course, not all of you, my dear English gentlemen - but I cannot explain it in a headline, it is too long!

Ivailo Achev, Editor-in-chief for Actualno.com



Първият пост на Стърлинг по темата "расизъм" беше следният:В превод това значи: "".Г-н Стърлинг като коментира "идиотите" на стадиона , знае ли кои са те? Кои са тези момчета, които ги засегнаха и не си крият лицата от камерите? От коя агитката са и за какво извън футбола често-често биват ползвани? Дали не за едни неща, познати като контрапротести – всеки път, щом някой се възмути справедливо от кочината в България, създадена от политиците и най-вече властимащите в страната? Естествено, г-н Стърлинг тези неща едва ли го интересуват – няма и защо, той не е българин. Когато обаче реши да коментира България, хубаво е първо да се информира – ако не може, да си трае. За английските фенове – безспорно добре я свършиха. Един умря , но не от ужас заради расистки подвиквания – а заради шмъркане/боцкане до смърт, други се биха насред центъра и един беше намушкан, пак не заради расизъм. Well done, lads, u did well! Г-н ритнитопковецът това защо не си го изкоментира в Twitter-a? А коментира ли на други места, където гостуват феновете-джентълмени от Острова защо местната полиция все работи извънредно?В превод: "", казва английският ритнитопковец, защото поискал оставката на Борислав Михайлов заради расисткия скандал. Продължаваме – защо не написахте, г-н Стърлиг, "добър ход, г-н Борисов", понеже расистите и нацистите с откритите за камерите лица са арестувани и обвинени? Ах, това не е станало – и пак се връщаме на въпроса кои са тези момчета, та така открито и безстрашно позират пред толкова камери, а ние си говорим само за Борислав Михайлов? От коя агитка са, кой ги покровителства? Г-н Стърлиг е добре да се вслуша в думите на президента на собствената му футболна асоциация, който доста умно предположи, че тези хора са "политически обвързани" . Добре е да обърне внимание и на Sky Sports, с новината им как български футболист е споделил точно пред английските играчи, че всичко е планирано . Защото колкото и да ви се иска, г-н Стърлинг, на този свят футболът изобщо не е толкова важен – просто е по-зрелищен! А политиката – там е много по-важно за живота на всички ни и по-мръсно. Както е далеч по-мръсно да трошиш и да се биеш редовно винаги, когато гостуваш. Защото "Хейзъл" не го направиха българи – Вие тогава не сте бил роден, но можете да се осведомите, ако не знаете – така, както явно не знаете и не си давате сметка как така група хулиганчета са толкова смели след всичкото говорене и предупреждения. Една подсказка – в България след седмица и половина има избори. Сега да уволним пак президента на БФС, та да използваме Twitter, за да обявим победата над расизма! Преди това обаче може да изгледате ей този клип - как английските футболни легенди сър Стенли Роуз, сър Стенли Матюс, Клиф Бастин и Еди Хапгууд поздравяват Гьобелс и Гьоринг с нацистки поздрав по време на приятелски мач между Англия и Германия в Берлин.А за английските медии - давам 1 месечна заплата на който и да е английски журналист, който извади снимка като по-долната на български запалянковци на гостуване на българския национален отбор - когато и да е. Да не се престараете от кликане, не сте расисти - само хулигани, пияници и отрепки. Не всичките де, но в заглавие не се уточнява, че става дълго!Once again football became a fuze and revealed much bigger problems especially in Bulgaria than racism but racism became the main issue for the English media and English players. I am saying an issue and I will explain why via two Twitter publications from Raheem Sterling, one of the biggest stars in the English national team and also a great influence on Twitter with over 2 million followers. So, the first publication on Twitter from Mr Sterling was this one: "". Mr. Sterling, when you comment "the idiots" do you know who they are? Do you know who are these guys and why they do not even cover their faces in front of the cameras? Do you know in which football brigade they participate and more important - what are they doing in life outside football? Are you familiar what does the expression "counter protest" mean in Bulgaria? Let me explain - such fans are the paid instrument for Bulgarian politicians especially empowered by the people to dilute fair protests against themselves and their deeds. Mr. Sterling, of course you do not need to know, you are not a Bulgarian - but when you comment on the Bulgarian reality, you should first be informed and learn what you are going to speak about. Otherwise you should just keep quiet! Let's get back to the English fans. They were such an excellent example! One died in Sofia but not due to a racist abuse - he died due to a drug abuse. Also, some of the English fans had a nice traditional fight right in the center of Sofia. The result - a stabbed English fan, stabbed by one of your fans, Mr. Sterling! And guess what - again the reason is not racism! Well done, lads, u did well! A comment or two in Twitter, Mr. Sterling? Maybe you or the English media can explain why the local police always works extra time when England is coming for a game? The second publication from Mr. Sterling in Twitter: "". An applause because of this: "