Къде да цъфнеш за снимка и рийл, ако си кандидат-президент

Таргетирането (тази изразителна дума) на електората (тази също) изисква активно посещаване на празници и събития. Всеки кандидат-президент е наясно - това, на което се появиш, съобщава повече от това, което казваш.

А общественият календар има какво да предложи. Хиляди събития в София и страната ни дават възможност да преживеем кич по всевъзможни начини и да обогатим със сторита съществуването си. Те изчезват за 24 часа, за толкова време избледняват и впечатленията ни, но пък ги гледат други хора, които на свой ред ги забравят и минават на рийлове. В тази дигитална деменция и бодра социална активност се живее иначе приятно - и ловкият кандидат за президент би могъл да се възползва от тях. Ето локациите, с които разполага и електоратите, които ги обитават. Остава само стратегията.

1. Беглика+

Таргет: 4000 хипари

Препоръка: Не

С названието "Беглика+" обединяваме този и няколко подобни фестивала, където винаги може да срещнеш хора, които освобождават съзнанието си. Употребата на наркотици в семейно-патриархална майка България обаче категоричен минус от политическа гледна точка. Електоратът е малък, политически непостоянен, не носи дивиденти и има халюцинации: пропускаме.

2. Фестивал на саламуреното сирене, еленския бут, юфка, тиквата в Севлието, сланина и други родолюбиви калории

Таргет: 2 милиона

Препоръка: Да

Колкото повече обиколиш, толкова по-добре. Кръстосвай саламурени фестивали от Видин до Малко Търново и от Силистра до Сандански. Получаваш гарантиран достъп до широки народни маси, които специално във фестивалните дни са много добродушни и в истинско благоразположение на духа. Направи нещо традиционно, гроздобер направи, сложи си шевичка, напарфюмирай се с розово масло.

Използвай "Живо-здраво" като израз. Как ли? Ами така: как е при вас - живо-здраво?

Успех!

3. Съединението и Независимостта

Таргет: Всички, които не са в Гърция

Препоръка: Може

Потисни вътрешните си колебания кое с какво точно се съединяваше в българската история и кой спрямо кого постигаше независимост пак в същата история. Не се притеснявай. Съвпадението на тези дати с още подходящия за море гръцки климат настройва всички в пътешественически режим. Онези в Гърция не ти обръщат внимание, но останалите, на които парите не са стигнали, и са си в града - биха могли. Те харесват твоята поява, защото и ти като тях, макар и с възможности, не си мръднал никъде по празниците. Това са чудесни условия за солидарност в общата беда, които могат да прераснат в практическа подкрепа.

4. Караоке

Таргет: Gen Z

Препоръка: Само не пей химна

Последното таргетиране на Gen Z не свърши добре. Асен Василев си бе пожелал да конвертира протестите в 121 депутата, но надеждата се оказа твърде измамна - дори при Gen Z резултатите бяха неубедителни, да не говорим за другите възрасти. Не бива обаче да се отказваме. Хубаво е кандидатът за президент да се появи в някой клуб, да се мерне например близо до "Молец", после да изпее нещо, което да не е криндж. Достатъчно е да не е химна, например, и например да не е в дует с Ивайло Мирчев.

Освен това никога не знаеш дали днешната музикална супер звезда след време няма да ти потрябва. И от символ на бунта, който носи надеждите на цяло едно поколение, няма да се превърне в кротък и смълчан евродепутат от кариерата.

5. При любимия инфлуенсър

Таргет: Аудиторията му и нейните алгоритми

Препоръка: Задължително

Както трябва да ти е станало ясно, гостуванията в телевизионните студиа служат само за монтиране на кратки рийлове. Твоят екип взема хубавите ти реплики и ги засилва по мрежите, а екипът на твоите опоненти взема лошите и ги засилва пак по мрежите. Така ти започваш да обикаляш фейсбук хем като мъдрец, хем като малоумник. Затова по-добре да си дадеш сметка кой е истинският ти електорат, кой е инфлуенсърът, който го обслужва и няколко дни преди изборите да се явиш при него. Пък после може да ти стане постоянен пиар. Ти ще му изпратиш пари по револют под формата на случайни дарения от чужбина, той ще се направи, че са от сърдечни емигранти и така всичко ще е наред.

А на Нова година: реч.

Автор: Райко Байчев