Стана ми лошо за цар Самуил по телевизията. По-лошо е за какво друго ослепяхме

Тези почивни дни, 3 и 4 октомври, целокупният българин беше облъчен изключително силно с връщането на тленните останки на цар Самуил. Безспорно историческо събитие, но винаги ме е дразнел прекаленият патос в такива случаи. В крайна сметка говорим за вечния покой на велик български владел – малко по-смирена почит без елемент на събитие с пуканки и фойерверки си мисля, че нямаше да навреди. А в целия огромен шум си заслужава да обърнем внимание дали пак не стана скандал – ОЩЕ: "Защо българското общество трябваше да бъде измамено?": Какво всъщност дадохме на Гърция в замяна на цар Самуил (СНИМКИ)

Но докато зрелището преливаше от телевизионните екрани, не остана време и място да се появи разказ за две знакови съдебни решения. Тези, към които прилагам линкове:

Защо решенията са знакови? Защото окончателно българският съд казва, че няма клевети и обиди в материали, в които се разказва страшно много за емблематична фигура от българския подземен свят и влиянието върху политическата ни класа и върху живота ни. Да, за Христофорос Аманатидис-Таки става въпрос. И за санитарния контрол по границата ни с Турция – за едни пари. И за Ружа Игнатова, може би убита вече – пак още пари плюс силово-политическо влияние, което би трябвало да го няма. В материалите на колегите от Bird, които можете да намерите в посочените линкове по-горе, има какво да се прочете. Най-важното – за съответните чадъри и то с имена.

По телевизията обаче тези неща ги няма. По-безопасно е да ровим костите на мъртвите, отколкото да погледнем какви са живите.

А прокуратурата дали чете? И да чете, разбирането го няма, както биха казали PISA експертите. Аз бих казал обаче, че го има – само че разбиране обратно на обществения интерес. Затова и по-добре да се баламосваме с миналото, с цар Самуил или друг цар, със спомени за велики времена и успехи. Защото сегашните се заключват в един знаменит коментар: "И защо взехте така прибързано човека от красивите солунски брегове, та да го тресне инфарктът за втори път, коги разбере, че 10 века по-късно пак еднооки водят ослепени?" - ОЩЕ: Негово Превъзходителство Румен Радев: Екипът на премиера "пресоли манджата" с цар Самуил

Автор: Ивайло Ачев