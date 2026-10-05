Светлина в тунела: Пътят Мездра – Ботевград ще бъде готов до година, строителите се връщат и на "Хемус"

След седем години чакане, прекършени срокове и безумни забавяния краят на мъките за шофьорите в Северозападна България изглежда близо, тъй като в рамките на следващите дванайсет месеца скоростният път между Мездра и Ботевград ще бъде напълно завършен. Това обеща регионалният министър арх. Иван Шишков по време на инспекция на строителните дейности на терен, като добрата новина за пътуващите е, че въпреки активните ремонтни работи участъкът повече няма да се затваря за движение.

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Най-големият кошмар в района, свързан с огромното свлачище, блокирало работата месеци наред, ще бъде овладян чрез изграждането на специален полутунел – инженерно решение, което вече беше успешно приложено на автомагистрала „Струма“ в района на Железница и гарантира бързо и сигурно решаване на проблема.

По време на инспекцията министър Шишков беше категоричен, че държавата като възложител също носи своя дял от вината за дългогодишното забавяне, тъй като през годините по трасето на практика не се е работило заради безкрайно преработване на проекти, бавни подробни устройствени планове и мудна реакция при аварии. Сега обаче ситуацията е променена, защото когато държавата покаже, че ще изпълни ангажиментите си, строителите се успокояват и се връщат на площадката.

Макар към момента да не е напълно ясно с колко точно ще се оскъпи проектът заради инфлацията и забавянето, основният приоритет остава работата да приключи възможно най-бързо, а необходимите средства ще бъдат осигурени директно от държавния бюджет като приоритетен обект.

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Развитие и по други ключови направления

Развитие се наблюдава и по други мащабни инфраструктурни обекти в Северна България, като преговорите за продължаване на строителството на магистрала „Хемус“ вече са на финалната си права и строителите официално се връщат на обектите.

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Паралелно с това строителството на пътния възел при Ботевград е напълно завършено, минала е проверка на приемателната комисия и всеки момент се очаква заветното разрешение за ползване, а за да се гарантира високо качество на изпълнението, ДНСК започва ежемесечни проверки на строителните дейности.

Инфраструктурният подем обхваща още успешно завършения ремонт на пътя от Враца към Видин, който отне едва месец, както и предстоящия догодина ремонт на трасето от Враца към АЕЦ „Козлодуй“, като по думите на министъра държавата вече функционира по нормален начин и връща спокойствието в строителния сектор.