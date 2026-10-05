Предвид закана на Зеленски: Кримският мост е крепост. МиГ-29 сваля "Шахед" - уникално ВИДЕО

"Наистина ли си мислят, че няма да отговорим?! Путин защо не мисли, че Интернет и мобилни комуникации се ползват не само в Киев, а и в Москва? Искрено съм смаян от това зверско желание за ескалация всеки ден". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, който на 4 октомври дойде на необявено предварително посещение в украинската столица Киев - ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Думите на Зеленски предизвикаха руското военно министерство да отговори, че то ще засили ударите по "военно-промишлени обекти" в Украйна и в Киев, защото украинският президент заплашил, че Украйна ще усили своите въздушни удари специално срещу обектите на руската петролна промишленост. Изявлението на руското военно министерство е буквално комично - популярният Z-канал "Рибар" също му се подигра, НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: Или ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не само удари, но и руски страх

На този фон обаче украинският мониторингов канал Exilenova+ публикува видеокадри от Кримския мост и как се подсилват защитите на съоръжението. Подходите към него вече са многослойна отбранителна зона - абсурдът, до който Путин докара региона. Изградени са множество линии за защита на уязвимите участъци от моста срещу потенциални атаки от украински надводни и подводни дронове. Кораби на ФСБ също патрулират в околните води като част от отбраната.

Footage shows extensive defensive structures around the Kerch Bridge, with Russian forces turning its approaches into a layered defensive zone. Multiple lines have been built to protect vulnerable sections of the bridge against potential attacks by Ukrainian surface and underwater drones. Russian FSB vessels are also patrolling the surrounding waters as part of the defenses. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026

Кримският мост е един пример - Илската рафинерия, която украинските дронове многократно удряха, също претърпява трансформация и бива "обградена" от корабни контейнери като крепост - сателитни снимки го показват:

Russia is actively fortifying the Ilsky oil refinery against Ukrainian aerial attacks, according to satellite imagery and analysis from Exilenova+. Shipping containers are being installed around refinery units, with anti-drone cables intended to be stretched between them to create physical barriers. Exilenova+ says the defenses are part of continuing adaptation at critical facilities. It found no visible damage to the refinery’s primary processing units after the September 26 attack. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2026

А междувременно Украйна намира начини да сваля повечето далекобойни дронове, с които Русия я обстрелва:

Stunning footage from the cockpit of a Ukrainian MiG-29: the fighter jet shoots down a Russian jet-powered drone with an R-60M missile. https://t.co/8l8ix70RDT — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026