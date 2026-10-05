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Предвид закана на Зеленски: Кримският мост е крепост. МиГ-29 сваля "Шахед" - уникално ВИДЕО

05 октомври 2026, 11:20 часа 1177 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Предвид закана на Зеленски: Кримският мост е крепост. МиГ-29 сваля "Шахед" - уникално ВИДЕО

"Наистина ли си мислят, че няма да отговорим?! Путин защо не мисли, че Интернет и мобилни комуникации се ползват не само в Киев, а и в Москва? Искрено съм смаян от това зверско желание за ескалация всеки ден". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, който на 4 октомври дойде на необявено предварително посещение в украинската столица Киев - ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Думите на Зеленски предизвикаха руското военно министерство да отговори, че то ще засили ударите по "военно-промишлени обекти" в Украйна и в Киев, защото украинският президент заплашил, че Украйна ще усили своите въздушни удари специално срещу обектите на руската петролна промишленост. Изявлението на руското военно министерство е буквално комично - популярният Z-канал "Рибар" също му се подигра, НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕИли ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не само удари, но и руски страх

На този фон обаче украинският мониторингов канал Exilenova+ публикува видеокадри от Кримския мост и как се подсилват защитите на съоръжението. Подходите към него вече са многослойна отбранителна зона - абсурдът, до който Путин докара региона. Изградени са множество линии за защита на уязвимите участъци от моста срещу потенциални атаки от украински надводни и подводни дронове. Кораби на ФСБ също патрулират в околните води като част от отбраната.

Кримският мост е един пример - Илската рафинерия, която украинските дронове многократно удряха, също претърпява трансформация и бива "обградена" от корабни контейнери като крепост - сателитни снимки го показват:

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А междувременно Украйна намира начини да сваля повечето далекобойни дронове, с които Русия я обстрелва:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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