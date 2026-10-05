Недоволни сме от порочния път на Русия: Лидерите на руските комунисти създават неприятности за режима на Путин

Президиумът на Централния комитет на КПРФ (Руската комунистическа партия) ще публикува цялостна оценка на изборите през 2026 година през днешния ден. Но позицията на партията е отразена в изявлението "За достоен живот и политика на победа!". Това обяви в личния си профил в Телеграм Дмитрий Новиков, зам.-председател на КПРФ. Лидерът на партията - Генадий Зюганов, също се "разписа" с дълга реч и то точно за годишнината от 1991 година, когато руската армия се намеси в подкрепа на тогавашния руски президент Борис Елцин, който беше обявен за нелегитимен от руския парламент, след като го разпусна. 150 души загинаха тогава, а вчера в Москва имаше арести на десетки демонстранти, излезли на митинг на КПРФ. А случилото се иронично резонира с времената, когато все още имаше някакви остатъци от гражданско общество в Русия, които търсеха политическа алтернатива на управлението на руския диктатор Владимир Путин (спомен - ЗАГЛАВНАТА СНИМКА, която е архивна) - ОЩЕ: Руските комунисти скочиха срещу режима на Путин, в Москва има арести (ВИДЕА)

Meanwhile, somewhere in Russia, communists held a protest and even dared chant "down with the tsar," but it looks like it got shut down pretty fast. https://t.co/wzfHl3Au1x — WarTranslated (@wartranslated) October 4, 2026

Заключенията на Зюганов и Новиков

Речта на Зюганов беше съсредоточена в началото как американците са искали да унищожат руските комунисти още от 1991 година насам. В този аспект най-важните му думи са: "Превзехте Кремъл. Качихте този пиян глупак на трона (Борис Елцин). Назначихте правителство, което нямаше нито един руснак, такова, което продаде и предаде нашите фабрики и заводи, заедно с цялата им работна сила, за цената на по-малко от три чуждестранни коли. Но вие не осъзнахте, когато превзехте Кремъл и назначихте тази банда като наше правителство, че това не е цяла Русия".

Зюганов напомня и, че в началото руските комунисти подкрепяли Владимир Путин. Но какво мисли той сега личи от следните думи: "Мислех, че ситуацията ще бъде много по-добра с идването на правителството на Мишустин. Тези хора са по-опитни, по-ефективни и по-грамотни. Но олигархията не ги пусна". Резултатът, според Зюганов: "20-месечна данъчна ставка от 18% - и цели индустрии се сринаха. Данъкът върху малкия и средния бизнес срина 270 000 предприятия, убивайки ги за една година. Образованието беше обезкървено. И сега не знаем какво да правим, как да подкрепим малкия и средния бизнес и големите семейства". И резултатът, според Зюганов: "Това бяха първите избори, при които не видях радост в очите на никого след резултатите (...) никой алхимик не може да отговори на въпроса защо 25-35% от избирателите в Горен Алтай и Якутия гласуваха за нас, докато в Дагестан по-малко от 5%. Те откраднаха всичко и ще бъдат подведени под отговорност за това. Ще бъдат подведени под отговорност!". За отбелязване е, че Зюганов не казва кои са "те", но е ясно кой управлява и съответно организира избори - ОЩЕ: "Ако продължаваме така, ще загубим": Лидерът на комунистите в Русия с остри критики срещу Путин

Далеч по-остро обаче говори на практика заместникът на Зюганов, Дмитрий Новиков:

"Масите са натрупали множество оплаквания срещу правителството. За да затвърдят господството си, управляващите кръгове използваха натиск, манипулации, фалшиви партии, фалшиви анкети, преследване и информационна диктатура. Властите затегнаха обръча около комунистите" - това е ключова част от публикуваното от Новиков в официалния му канал в Телеграм.

И още: "В управляващите кръгове личните и груповите интереси често надделяват над националните. Ние сме недоволни не от отделни фигури на власт, а от порочния път, по който е тръгнала Русия".

"Предизвикателствата от Запада и вътрешните репресии си взеха своето. Много държавни служители не успяха да се справят с патриотичните въпроси, преследвайки собствените си егоистични интереси и идеологически антикомунизъм. Вярно, не лъжливо, патриотизмът изисква пълно отхвърляне на разрушителния либерализъм".

"По време на изборите се сблъскахме с атаки "на широк фронт“. Номинираните от Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) бяха дисквалифицирани от изборите. В допълнение към мръсната работа около Н. Бондаренко, Л. Клюшникова, О. Михайлов, М. Матвеев, И. Апостолевски, М. Райн и В. Гудомаров, те се сблъскаха с опити за ограничаване на участието им в изборите".

"На наблюдателите на КПРФ беше забранено да влизат в избирателни секции в областите Санкт Петербург, Воронеж, Ленинград, Тюмен, Самара и Оренбург. Нарушенията включват натиск върху избирателите, гласуване тип "въртележка" и липса на видеозаписи от избирателните секции. Твърденията на Централната избирателна комисия на Руската федерация за кристално чисти избори звучат като опит за защита на измамниците" - ОЩЕ: Методика на изборни измами: Реалният изборен резултат на партията на Путин за Думата е над 1,6 пъти по-нисък

"Черната дупка" на системата за избирателни секции (СИЗ) се разкри в пълния ѝ мащаб. В Република Алтай Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) превъзхожда "Единна Русия" (партията на Путин) в редовните избирателни секции, получавайки 38%. В избирателните секции с СИЗ обаче "Единна Русия" имаше цели 60%! Пропуските в данните бяха често срещани в Алтайския край, Москва, Карелия, Марий Ел, както и в Архангелската, Калужската и Костромската области. Не може да се изключи, че резултатите от СИЗ са били предварително програмирани" - ОЩЕ: Фалшификации пред камери на живо, пачки с бюлетини: Руската ЦИК сама определи изборите като "липса на мозък"

"КПРФ настоява за премахване на СИЗ и тридневно гласуване. Всички случаи на нарушаване на гражданските права изискват разследване. Честността на изборите трябва да се потвърждава не с думи, а с възможността за проверка на всеки оспорван резултат".

"Резултатът на КПРФ е значително по-висок от обявените числа. Никой алхимик не може да обясни защо получихме над 25% от гласовете в Горни Алтай и Якутия, докато в Дагестан и Ингушетия получихме по-малко от 5%. КПРФ ще се стреми да преразгледа резултатите, където има основания за това".

"Изборите приключиха, но проблемите остават. Те включват демографски срив, социално разделение, влошаване на жилищното строителство и комуналните услуги, както и покачване на цените и данъците. КПРФ има предложения за всички тези "болни точки".

"Последните избори не могат да не предизвикат недоумение. Но изчислението на петата колона да сее отчаяние няма да проработи. Олигархичните слуги бяха прави да се страхуват. Обществото все повече не желае да толерира алчността на духовете. Руският народ все повече осъзнава спасението на социализма. Борбата няма да е лесна, но ние гледаме напред с увереност" - това е един от най-силните пасажи в казаното от Новиков.

Войната в Украйна: Руските комунисти са като Путин

Същевременно Зюганов показа открито, че мисли минимум като управляващия руски диктатор, ако не и по-лошо, когато говорим по темата за Украйна: "Ще спечелим на бойното поле. Мръсотията, която превзе Киев, се разпадна. Тя няма да преживее студената зима. През последните два месеца най-накрая водим войната, която трябваше да се води отдавна. Отрязахме врага от морето. Правим всичко, за да предотвратим доставянето на тежки оръжия по суша. Деактивираме поддържащата инфраструктура – ​​точно това, без което никоя армия не може да съществува. Но с болка разбираме, че тази англосаксонска мръсотия е настроила руските народи, руснаци и украинци, един срещу друг. И тази травма ще отнеме много време, за да се излекува".

Като следствие от тази безумна жестокост, както я нарече и украинският президент Володимир Зеленски снощи на пресконференция заедно с германския канцлер Фридрих Мерц, интересни данни публикува руското издание The Insider за Кабардино-Балкария. С изданието често работи и българският журналист Христо Грозев.

Според информацията на медията, в Кабардино-Балкария броят на терористичните престъпления се е утроил през 2025 г. Местните жители съобщават за фалшификации и изтезания. Според официална статистика на прокуратурата на републиката, през 2024 г. е имало 11 "терористични" престъпления, а през 2025 г. - 31. Увеличението продължава и през 2026 година - през първите три месеца са регистрирани 17 такива престъпления, в сравнение с 8 през същия период на предходната година.

В същото време 114 жители на Кабардино-Балкария съобщават за масово фабрикуване на дела за тероризъм срещу приблизително 100 души - тяхната версия е, че по време на обиски са били подхвърлени телефони, съдържащи предварително създадени съобщения в Телеграм, а след това са били изтръгнати самопризнания чрез изтезания и използване на тайни свидетелски показания. Обвиняемите по делата са искали да се присъединят към Кавказкия емират, терористична организация, забранена в Русия.

Регионален център за правата на човека публикува колективен апел от тези 114 жители на републиката. Подписалите твърдят, че служители от Центъра за борба с екстремизма към Министерството на вътрешните работи и регионалното управление на ФСБ преследват хора предимно въз основа на тяхната религия. Те също така отбелязват, че по делата се използват един или двама тайни свидетели със сходни показания и че следователите не успяват да установят произхода на иззетите телефони.

"Около сто души вече са задържани и преследвани по този начин по различни наказателни дела. Всяко едно от тях следва един и същ сценарий - телефонен номер и чат в Телеграм. Няма други обективни доказателства. Уверени сме, че народът на нашата република, както и в други, не иска война и терор. Въпреки това, някои длъжностни лица и лидери, търсещи чинове, позиции и подобряване на личната си професионална "статистика", постигат резултати по този начин, без да се съобразяват с разрушените семейства, политическата ситуация в Кабардино-Балкарската република или обществените настроения. В един от най-скорошните случаи имам на джамия е бил доведен до самоубийство, но преди това е оставил предсмъртно писмо, обясняващо решението си. В друг случай е фабрикувано дело срещу пенсиониран полицай, който самият той се е борил с терористи", се казва в апела.

На 4 октомври Кабардино-Балкарският регионален център за правата на човека изпрати апел до главата на републиката Казбек Коков. Организацията иска създаването на междуведомствена комисия, която да преразглежда законността на претърсванията, задържанията и арестите, както и на съобщенията за изтезания и натиск върху роднини. На 29 септември подобно обръщение беше изпратено, наред с други, до Путин, руския главен прокурор, директора на ФСБ Александър Бортников, комисаря по правата на човека и медиите.

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