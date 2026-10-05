Или ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Когато някой предложи алтернатива на това да се помага на Украйна, каква е тя? Само една – да не се помага. Алтернативата да не се помага е Украйна да падне и би паднала още 2022 година, ако не бяха помогнали Германия, Европа, Великобритания и САЩ. Заплахата просто щеше да е по-близо до вас - на границите на Полша или някъде другаде. И дори сега, когато Украйна е в силна позиция, дронове вече достигат до много европейски страни. Путин просто би станал по-уверен, ако силна Украйна вече не стои на пътя на тези дронове и повече от тях биха достигнали до вас. Така че, когато някой каже, че има алтернатива на това да се помогне на Украйна, той просто не иска да поеме отговорност за ужасния резултат. Ето защо не бих търсил друг вариант освен да помогна на Украйна". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – той говори рамо до рамо с германския канцлер Фридрих Мерц, който дойде в Киев на необявено предварително посещение в украинската столица – ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)
Zelensky: When somebody proposes an alternative to helping Ukraine, there is only one — not helping. What is the alternative? Not helping. If the alternative is not helping Ukraine, that means Ukraine stands alone. For example, imagine that in 2022 we defended ourselves for as long as we could, but were left alone without any help — without help from Germany, Europe, Britain or the U.S. What would have happened? What are they proposing to people? The alternative of not helping means that Ukraine would not have held out, would have fallen, and Russia would now be closer to your borders. The threat would simply be closer to you — on Poland’s borders or somewhere else. And if, even now, with Ukraine in a strong position, drones are already reaching many European countries, Putin would simply become more confident if a strong Ukraine were no longer standing in the path of those drones, and more of them would reach you. So when someone says there is an alternative to helping Ukraine, they simply do not want to take responsibility for the terrible result. That is why I would not look for any other option than helping Ukraine.— Clash Report (@clashreport) October 4, 2026
Визитата на Мерц предизвика спекулации дали на четири очи той няма да каже на Зеленски, че ще трябва да подаде оставка като канцлер на Германия. Публично, на пресконференцията със Зеленски, Мерц заяви следното: "Някои хора в Германия може би не разбират какво би значело, ако федералното правителство не може да изпълнява задълженията си. Последствията за стабилността ще са огромни – за икономиката, за външната и вътрешната политика. Тези неща не могат да бъдат разделени. Говорим за стабилността на Европа, за сигурността ѝ". Германският канцлер обаче призна, че се сблъсква с въпроси от ЕС и други партньори какво става:
Germany's Chancellor Merz: There are questions in the European Union and among many partner countries outside Europe concerning the stability of Germany’s federal government. Some people in Germany itself perhaps do not understand what it would mean if the federal government could no longer fulfill its responsibilities. The consequences would be enormous — for the economy, foreign policy and domestic policy. These things cannot be separated from one another. They are indivisible.— Clash Report (@clashreport) October 4, 2026
Същевременно финландският президент Александър Стуб настоя, че хората в Европа трябва сериозно да мислят каква би била една от най-силните гаранции за сигурност на Стария континент в бъдеще. "И бих казал – украинската армия. Това е най-модерната военна сила, която имаме в Европа днес. Това е буферна зона и препятствие пред потенциална руска агресия", твърдо каза Стуб. И напомни, че руската армия не е била готова да води модерна война в началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна, обаче сега вече е готова. "Винаги се подготвяме за следващия ден и в дългосрочен план", заяви той със заключение, че руските въоръжени сили ще са по-силни след края на войната в Украйна, независимо какъв е той. "Нашата връзка с Русия ще е много различна, но в дългосрочен план вярвам в дипломацията – подчертавам, в дългосрочен план", добави Стуб:
Finland’s President Alexander Stubb: People need to start seriously thinking what will be one of the strongest security guarantees for Europe in the future. And I would argue that it is the military of Ukraine. It is the most modern military force that we have in Europe today. It is a buffer zone and an impediment for the potential of Russian aggression.— Clash Report (@clashreport) October 4, 2026
Finland’s President Alexander Stubb: One thing that I do want to remind everyone is that the Russian military was not capable of modern warfare when this war began, but now they are. So they are also going to be much stronger when they regroup after the war. There are a lot of balances that we’re going to have to deal with. Our relationship with Russia will be very different, but I believe in the long run in diplomacy — and I stress, in the long run.— Clash Report (@clashreport) October 4, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 4 октомври е имало 177 бойни сблъсъка спрямо 204 на 3 октомври. Руснаците са хвърлили 245 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 12 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2335 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9574 FPV дрона, което е с около 480 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
24 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление за изминалите 24 часа според украинския генщаб. Във ведомствената медия на украинската армия има материал с данни от този участък на фронта, че дневно руски щурмови групи от по 1-3 войници правят по 70-80 опита да влязат в Добропиля и някак да се закрепят на позиции там. Отделно се използват и руски далекобойни дронове "Геран", което подсказва важността на Добропиля за руското военно командване – защото тези дронове са по-скъпи и се ползват предимно за далекобойни удари. Още 24 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – тези участъци на фронта си остават най-горещите от много дълго време. Z-каналът "Два майора" констатира, че основните боеве в Лиманското направление се водят по поречието на река Жребец – украинската операция "Вивалди" върна руските части в това направление дотам. "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук е по-конкретен: "В Лиманското направление врагът продължава да атакува в горите източно и южно от града, а ситуацията остава напрегната". Каналът казва и, че в Запорожка област има голяма сива зона, по-конкретно в Олександриевското направление, като признава, че украинците не спират да атакуват село Комар, което е северно точно срещу Велика Новоселка и основния най-кратък път на логистиката за силите на руското командване "Восток". Обаче впечатление прави как в Славянското направление е отчетена само 1 руска пехотна атака от украинския генщаб, а именно това направление трябваше да е върха на руското военно копие, който да прониже украинския крепостен пояс Славянск – Краматорск. Защо е така – подробен анализ публикувахме в предишния ни обзор – ОЩЕ: В Киев има предатели, насочващи руските реактивни дронове: Думи на съветник на Зеленски, преживял руско покушение с дрон (ОБЗОР – ВИДЕО)
Ukraine’s 225th Assault Regiment released its September combat figures, reporting 505 Russian troops killed and another 354 seriously wounded. The regiment says it also destroyed 55 pieces of Russian military equipment and prevented 1,018 UAVs of various types from reaching their targets. The unit is currently operating on the Huliaipole axis within the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026
Ukraine’s Paskuda Group of the 21st KRAKEN Unmanned Systems Regiment targeted Russian forces during the 3rd Army Corps’ Operation Vivaldi. According to the corps, its drone operators struck a Russian tank fitted with a protective cage, armored vehicles concealed in woodland, artillery, trucks traveling along roads, an ATV and Russian infantry in the field. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026
Украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обръща внимание на слухове за забавяне на заплати за армията и че за това бива обвиняван предишния украински министър на отбраната Михайло Федоров. Същината на обвиненията – похарчил всичко за дронове. Само че според "Офицер" дори и сега Силите за специални операции на украинската армия нямат достатъчно дронове за някои текущи задачи, т.е. ситуацията не е украинските складове за оръжия като да преливат от дронове. Много удобно се обвинява един човек, добавя каналът.
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 205 далекобойни дрона, включително ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т". Свалени са 172 дрона, удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи е имало на 13 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. "Рибар" посочва, че предишното денонощие в Одеса избухнал пожар в украинското предприятие за петролни продукти "Черноморска индустрия", а отделно руското военно министерство твърдеше, че са ударени кораби.
Именно публикация на министерството, че Киев бива бомбардиран безогледно, предизвиква смях: ударите били по военно-промишлени обекти на Украйна и били отговор на украински въздушни атаки, включително срещу Икономическия форум в Санкт Петербург от юни. И след като Зеленски се заканва да бъдат усилени украинските удари по руски рафинерии, Русия щяла да усили своите удари в Украйна. Дори "Рибар" се подиграва на това заявление с думите "сякаш предишните четири години не сме бомбардирали умишлено столицата на врага. И никой дори няма да си спомни, че Киев е подложен на редовни атаки от началото на Втората военна операция – оттогава са се случили толкова много събития, че хората често си спомнят само най-скорошните". Z-каналът обаче окуражава руското военно министерство, че най-после почнало да се доближава да казва нещата такива, каквито са. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), неуспехите на фронта за руската армия са накарали Путин да преосмисли стратегията си как бавно, но неизбежно, ще превземе Донбас и да опита чрез по-масирани удари по гражданска инфраструктура да направи живота в Украйна още по-непоносим, за да се предаде страната в крайна сметка. Досега в пълномащабната война Русия всяка зима удряше по украински енергийни обекти, а сега изглежда почва по-рано, преди Украйна да е развила по-ефективни контрамерки (например дронове-прехващачи за руските реактивни дронове). А на 2 октомври Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че ООН е потвърдила най-малко 15 280 смъртни случая и ранявания сред цивилните в Украйна през първите 8 месеца на 2026 година, което е 55% увеличение в сравнение със същия период на 2025 година - ОЩЕ: Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)
Stunning footage from the cockpit of a Ukrainian MiG-29: the fighter jet shoots down a Russian jet-powered drone with an R-60M missile. https://t.co/8l8ix70RDT— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026
Footage shows extensive defensive structures around the Kerch Bridge, with Russian forces turning its approaches into a layered defensive zone. Multiple lines have been built to protect vulnerable sections of the bridge against potential attacks by Ukrainian surface and underwater drones. Russian FSB vessels are also patrolling the surrounding waters as part of the defenses. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026