Кабинетът "Радев":

Или ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

05 октомври 2026, 10:43 часа 294 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Или ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Когато някой предложи алтернатива на това да се помага на Украйна, каква е тя? Само една – да не се помага. Алтернативата да не се помага е Украйна да падне и би паднала още 2022 година, ако не бяха помогнали Германия, Европа, Великобритания и САЩ. Заплахата просто щеше да е по-близо до вас - на границите на Полша или някъде другаде. И дори сега, когато Украйна е в силна позиция, дронове вече достигат до много европейски страни. Путин просто би станал по-уверен, ако силна Украйна вече не стои на пътя на тези дронове и повече от тях биха достигнали до вас. Така че, когато някой каже, че има алтернатива на това да се помогне на Украйна, той просто не иска да поеме отговорност за ужасния резултат. Ето защо не бих търсил друг вариант освен да помогна на Украйна". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – той говори рамо до рамо с германския канцлер Фридрих Мерц, който дойде в Киев на необявено предварително посещение в украинската столица – ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Визитата на Мерц предизвика спекулации дали на четири очи той няма да каже на Зеленски, че ще трябва да подаде оставка като канцлер на Германия. Публично, на пресконференцията със Зеленски, Мерц заяви следното: "Някои хора в Германия може би не разбират какво би значело, ако федералното правителство не може да изпълнява задълженията си. Последствията за стабилността ще са огромни – за икономиката, за външната и вътрешната политика. Тези неща не могат да бъдат разделени. Говорим за стабилността на Европа, за сигурността ѝ". Германският канцлер обаче призна, че се сблъсква с въпроси от ЕС и други партньори какво става:

Същевременно финландският президент Александър Стуб настоя, че хората в Европа трябва сериозно да мислят каква би била една от най-силните гаранции за сигурност на Стария континент в бъдеще. "И бих казал – украинската армия. Това е най-модерната военна сила, която имаме в Европа днес. Това е буферна зона и препятствие пред потенциална руска агресия", твърдо каза Стуб. И напомни, че руската армия не е била готова да води модерна война в началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна, обаче сега вече е готова. "Винаги се подготвяме за следващия ден и в дългосрочен план", заяви той със заключение, че руските въоръжени сили ще са по-силни след края на войната в Украйна, независимо какъв е той. "Нашата връзка с Русия ще е много различна, но в дългосрочен план вярвам в дипломацията – подчертавам, в дългосрочен план", добави Стуб:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 4 октомври е имало 177 бойни сблъсъка спрямо 204 на 3 октомври. Руснаците са хвърлили 245 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 12 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2335 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9574 FPV дрона, което е с около 480 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

24 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление за изминалите 24 часа според украинския генщаб. Във ведомствената медия на украинската армия има материал с данни от този участък на фронта, че дневно руски щурмови групи от по 1-3 войници правят по 70-80 опита да влязат в Добропиля и някак да се закрепят на позиции там. Отделно се използват и руски далекобойни дронове "Геран", което подсказва важността на Добропиля за руското военно командване – защото тези дронове са по-скъпи и се ползват предимно за далекобойни удари. Още 24 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – тези участъци на фронта си остават най-горещите от много дълго време. Z-каналът "Два майора" констатира, че основните боеве в Лиманското направление се водят по поречието на река Жребец – украинската операция "Вивалди" върна руските части в това направление дотам. "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук е по-конкретен: "В Лиманското направление врагът продължава да атакува в горите източно и южно от града, а ситуацията остава напрегната". Каналът казва и, че в Запорожка област има голяма сива зона, по-конкретно в Олександриевското направление, като признава, че украинците не спират да атакуват село Комар, което е северно точно срещу Велика Новоселка и основния най-кратък път на логистиката за силите на руското командване "Восток". Обаче впечатление прави как в Славянското направление е отчетена само 1 руска пехотна атака от украинския генщаб, а именно това направление трябваше да е върха на руското военно копие, който да прониже украинския крепостен пояс Славянск – Краматорск. Защо е така – подробен анализ публикувахме в предишния ни обзор – ОЩЕ: В Киев има предатели, насочващи руските реактивни дронове: Думи на съветник на Зеленски, преживял руско покушение с дрон (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обръща внимание на слухове за забавяне на заплати за армията и че за това бива обвиняван предишния украински министър на отбраната Михайло Федоров. Същината на обвиненията – похарчил всичко за дронове. Само че според "Офицер" дори и сега Силите за специални операции на украинската армия нямат достатъчно дронове за някои текущи задачи, т.е. ситуацията не е украинските складове за оръжия като да преливат от дронове. Много удобно се обвинява един човек, добавя каналът.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 205 далекобойни дрона, включително ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т". Свалени са 172 дрона, удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи е имало на 13 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. "Рибар" посочва, че предишното денонощие в Одеса избухнал пожар в украинското предприятие за петролни продукти "Черноморска индустрия", а отделно руското военно министерство твърдеше, че са ударени кораби.

Именно публикация на министерството, че Киев бива бомбардиран безогледно, предизвиква смях: ударите били по военно-промишлени обекти на Украйна и били отговор на украински въздушни атаки, включително срещу Икономическия форум в Санкт Петербург от юни. И след като Зеленски се заканва да бъдат усилени украинските удари по руски рафинерии, Русия щяла да усили своите удари в Украйна. Дори "Рибар" се подиграва на това заявление с думите "сякаш предишните четири години не сме бомбардирали умишлено столицата на врага. И никой дори няма да си спомни, че Киев е подложен на редовни атаки от началото на Втората военна операция – оттогава са се случили толкова много събития, че хората често си спомнят само най-скорошните". Z-каналът обаче окуражава руското военно министерство, че най-после почнало да се доближава да казва нещата такива, каквито са. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), неуспехите на фронта за руската армия са накарали Путин да преосмисли стратегията си как бавно, но неизбежно, ще превземе Донбас и да опита чрез по-масирани удари по гражданска инфраструктура да направи живота в Украйна още по-непоносим, за да се предаде страната в крайна сметка. Досега в пълномащабната война Русия всяка зима удряше по украински енергийни обекти, а сега изглежда почва по-рано, преди Украйна да е развила по-ефективни контрамерки (например дронове-прехващачи за руските реактивни дронове). А на 2 октомври Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че ООН е потвърдила най-малко 15 280 смъртни случая и ранявания сред цивилните в Украйна през първите 8 месеца на 2026 година, което е 55% увеличение в сравнение със същия период на 2025 година - ОЩЕ: Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Володимир Зеленски Фридрих Мерц война Украйна помощ Украйна война Русия НАТО руски бомбардировки
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес