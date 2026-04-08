На Великден празнуваме вярата, че след мрака идва светлина

Отново е Великден и християнският свят празнува.

Великден обаче е нещо повече от религиозен празник - той е надеждата и вярата, че и след най-големия мрак изгрява слънце. Великден е доказателството, че загубата, предателството, болката са неизменни част от нашия живот, но те са необходими, за да можем да оценим истински светлината, доброто и обичта помежду ни.

Светът днес безспорно има нужда от такава надежда.

Оплетен в съревнование на его, интереси и влияние, той е на мрачен кръстопът. Хората по цял свят са изправени пред трудности и предизвикателства, и мнозина вероятно са в плен на отчаянието. В нашите ръце е обаче решението да поемем по пътя на мира и разбирателството.

Светът има нужда от по-малко егоцентризъм и повече емпатия. От по-малко лицемерие и повече истина. От по-малко страх и повече смелост.

Защото крачката към светлината и доброто, които празнуваме днес, е въпрос на избор - да заложим на надеждата, че светът утре може да бъде по-красив и справедлив за децата ни. Човечеството винаги досега е съумявало да направи тази крачка от мрака към светлината. Ще успее и сега.

Честит Великден!

Източник: iStock

