Безспорно последните седмици отношенията между България и Република Северна Македония ескалират заради езика на омразата срещу македонските българи и България, палежа срещу българските дипломатически автомобили и нежеланието на Скопие да изпълни критериите за Европейския съюз и да впише сънародниците ни там в македонската конституция. Напълно нормално е това да предизвиква емоции във всеки българин, защото, както казва собственикът на Канал 5 Емил Стоименов в искането си за получаване на българско гражданство - "два български народа сме близки".

Случайностите

Съвсем случайно на фона на всичко това - Фондация "Македония" и неправителствената организация "Куберовъ войн" организират протест - блокада на граничните пунктове със Северна Македония.

Те са избрали неделния ден (21 юни) за своя протест, което обаче съвсем случайно съвпада с традиционния събор на Коридор 8 за българо-македонско приятелство в Осоговската планина, който в предходните 5 години събира хора от двете страни на границата в приятелска и позитивна атмосфера.

Какво излиза? На кого ще пречат - на македонските българи и тези, които искат приятелство с България?!

Не блокирайте българо-македонската граница! Сърбия само това чака

Блокирайки обаче граничните пунктове със Северна Македония, организаторите пропускат, че границата на македонците със Сърбия остава отворена.



Освен това - организаторите на протеста след два часа изяви и показване на мускули на границата - ще се приберат вкъщи и ще избягат от езика на омразата и никой няма да ги тормози. Македонските българи обаче остават там и последствията ще бъдат за тях. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)

Призовавам ги да овладеят емоциите си, да не мислят как да блеснат по Македонския въпрос и в тази връзка да преосмислят протеста си. Все още не е късно.

Иначе човек би си помислил, че обслужват руски и сръбски интереси - докажете, че не е така!

Кой ни бута към руско-украинския сценарий?

Още една "случайност", на която бих обърнала сериозно внимание, е участието на Красимир Карачаканов в "Лице в лице" по бТВ, в което каза, че България и Северна Македония вървят към руско-украинския сценарий и че някой ни бута натам. ОЩЕ: "Резултат от години насаждана омраза": Каракачанов с коментар за палежа в Скопие

Снимка: БГНЕС





Политикът от близкото минало...



Та, бившият министър на отбраната твърди, че България и Северна Македония вървят към руско-украинския сценарий?



Къде забрави НАТО? Двете страни сме членове на Алианса, който едва ли би допуснал подобно развитие.

Но нещо повече - как историкът Красимир Каракачанов си представя, че България евентуално би нападнала Северна Македония, защото аз така разбирам неговото изказване?

Сигурна съм, че той много добре знае, че всичките войни, в които България участва през миналия век, са именно, за да помогне на българите в историко-географската област Македония.



И освен това какво са виновни хората, които се определят като македонци, какво са виновни македонските българи, че правителството и елитът им са враждебни към България?



Тази аналогия не допринася за нормализиране на отношенията, едва ли ще го реабилитира като политик, но същевременно работи за интересите на Русия и Сърбия на Балканите, а именно - да има етническо напрежение.

И не са ли именно такива изказвания, които бутат към този сценарий?

Автор: Деница Китанова